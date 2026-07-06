Скільки можна буде заробити на гривневих депозитах у липні Сьогодні 11:10 — Кредит&Депозит

Скільки можна буде заробити на гривневих депозитах у липні

Опитані банкіри не очікують різких змін дохідності депозитів у найближчій перспективі.

Про це йдеться в статті « Мінфін ».

«Упродовж липня депозитний ринок, найімовірніше, залишатиметься в режимі спокійної стабільності. Тобто стане логічним «віддзеркаленням» поточних обставин.

З одного боку, банки не матимуть підстав для різкого перегляду ставок, а з іншого — вкладники, зважаючи на високі ставки дохідності, матимуть ширший вибір, обираючи депозит залежно від власних потреб і обставин.

Після досить насиченого червня фінансовий сектор входить у липень без ознак цінової чи курсової паніки, а отже гривневі депозити й надалі залишатимуться одним із найзрозуміліших інструментів для збереження та примноження коштів", — переконаний Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

На користь таких прогнозів свідчать відносно стабільна макроекономічна ситуація та рівень облікової ставки НБУ, який залишається незмінним на рівні 15% річних від початку року.

«У липні суттєвих змін на депозитному ринку не очікується, проте окремі банки продовжать точково коригувати ставки за пріоритетними строками. Найбільш привабливі умови традиційно пропонуватимуться за вкладами на 6—12 місяців, оскільки саме такі строки дозволяють банкам формувати більш прогнозовану ресурсну базу в умовах збереження відносно жорсткої монетарної політики», — прогнозує Сергій Новошицький із банку «Південний».

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Ірина Стрепетова із Сенс Банку також вважає, що найпривабливіші ставки, як і раніше, будуть доступні за вкладами на найпопулярніші строки — 3, 6 та 12 місяців.

«Середні ставки за гривневими вкладами, як і в червні, перебуватимуть переважно в межах 13—14,5% річних, тоді як найпривабливіші пропозиції окремих банків можуть сягати 17,5% річних.

Упродовж липня боротьба за вкладника триватиме, хоч і без ознак системності: частина банків поводитиметься більш активно, пропонуючи додаткові відсоткові надбавки до базових ставок орієнтовно 0,5—1 в.п. Тож найближчий місяць стане вдалим періодом для неквапливого й уважного вибору депозитної програми, що відповідатиме потребам клієнта", — резюмує Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Як змінилися депозитні ставки

КомінБанк знизив на 0,2 в.п. дохідність гривневих вкладів строком на 9 місяців. Тепер банк пропонує за ними 16,3% річних.

Банк «Південний» порадував своїх приватних клієнтів підвищенням ставки за 3-місячними депозитами у національній валюті одразу на 1,25 в.п. Тепер власники таких депозитів можуть заробити 16% річних.

Банк також підвищив ставку за 3-місячними депозитами у доларах США та євро на 0,55 в.п. — до 2% річних.

Правекс Банк, навпаки, знизив дохідність гривневих депозитів строком на 3 місяці — на 0,5 в.п., до 13,5% річних. , навпаки, знизив дохідність гривневих депозитів строком на 3 місяці — на 0,5 в.п., до 13,5% річних.

КомінБанк збільшив дохідність усієї лінійки строкових депозитів у доларах США для фізосіб. Ставки за вкладами на 12 і 6 місяців зросли на 0,2 в.п. — до 1,7% і 1,3% річних відповідно. Дохідність депозитів на 9 місяців збільшилася на 0,4 в.п. — до 1,5% річних, а на 3 місяці — на 0,15 в.п., до 0,5% річних.

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