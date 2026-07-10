Яким буде ринок гривневих депозитів у липні — прогноз банкіра Сьогодні 09:03 — Кредит&Депозит

Найближчими тижнями ринок гривневих депозитів залишатиметься стабільним

Гривневі депозити у другій половині липня залишатимуться одним із основних інструментів для збереження заощаджень. Банки наразі не мають передумов для суттєвої зміни депозитних ставок, а ситуація на валютному ринку не створює ризиків для прибутковості вкладів.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку в коментарі 24 Каналу.

Якими будуть ставки за гривневими депозитами

Липень стане періодом відносної стабільності для ринку гривневих депозитів.

Як повідомив Замотаєв, наразі відсутні як курсові, так і інфляційні передумови для суттєвих змін дохідності банківських вкладів.

За його словами, курси основних валют залишаються прогнозованими та перебувають на рівнях, які не нівелюють переваги гривневих депозитів.

«Усереднено можна сказати, що залежно від терміну розміщення коштів гривневі депозити залишатимуться вигідними для вкладників доти, доки курс долара не перетне позначку 47 гривень. До кінця року такий сценарій навряд чи є базовим, якщо не виникне додаткових економічних, воєнних чи зовнішньополітичних чинників», — зазначив Замотаєв.

Інфляція поки не загрожує дохідності вкладів

Він також звернув увагу, що дохідність гривневих депозитів дозволяє майже повністю компенсувати вплив інфляції.

Відповідно до прогнозу Національного банку, інфляція за підсумками року може становити 9−10%. На думку банкіра, депозити почнуть втрачати привабливість лише тоді, коли інфляція перевищить 11,5−13% або валютний ринок вийде за межі нинішнього прогнозованого коридору.

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За прогнозом експерта, у період із 13 до 19 липня середні ставки за гривневими вкладами залишатимуться в межах 13−14,5% річних.

Найвигіднішими для вкладників і надалі будуть депозити строком від шести до дванадцяти місяців.

Банки можуть пропонувати акційні умови

Попри загальну стабільність ринку, окремі банки можуть пропонувати спеціальні акційні умови для нових клієнтів або тих, хто відкриває депозит через мобільний застосунок. Прибутковість таких пропозицій може сягати 17,5% річних.

«Такі пропозиції не варто сприймати як новий загальний тренд ринку. Це радше елемент конкурентної боротьби за вкладника, а не системний перегляд депозитних стратегій», — пояснив банкір.

На що звернути увагу перед відкриттям депозиту

Водночас експерт радить не орієнтуватися виключно на найвищу ставку. Перед оформленням депозиту варто уважно оцінити всі умови: мінімальну суму вкладу, строк розміщення коштів, можливість поповнення, дострокового розірвання договору, капіталізацію відсотків та спосіб відкриття депозиту.

У деяких випадках різниця між стандартною та акційною ставкою може бути суттєвою, однак остаточна вигода залежить від того, наскільки депозит відповідає фінансовим потребам вкладника.

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Загалом, за оцінкою банкіра, найближчими тижнями ринок гривневих депозитів залишатиметься стабільним. За відсутності різких коливань курсу гривні та прискорення інфляції банківські вклади й надалі залишатимуться одним із найзрозуміліших і найнадійніших інструментів для збереження заощаджень.

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