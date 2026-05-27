Кредит як інструмент відновлення: підтримує платоспроможність, мобільність та повернення людей до активної участі в економіці

Кредитування населення

Сьогодні для багатьох українців вони стали зручним інструментом. Від ІІ кварталу 2023 року банки фіксують зростання попиту на споживчі кредити, і цей тренд залишається актуальним 2026 року. Зростає й інтерес до мікропозик. Так, 2025 року українці оформили 8,6 млн мікропозик на 56,76 млрд грн. У 2024 році цей показник знаходився на рівні 8,3 млн мікропозик на майже 52 млрд грн.

У цій статті розбираємося, коли мікропозики брати доцільніше, ніж звичайні кредити. Та які особливості різних фінансових інструментів існують.

Якими є види кредитування?

Споживче кредитування — це надання грошових коштів у кредит на споживчі потреби. Наприклад, на купівлю товарів, рухомого чи нерухомого майна, оплату послуг. Саме тому кредит можна назвати інструментом стимулювання купівельної спроможності, адже він дозволяє не відкладати мрії та бажання на потім, а діяти зараз. Це важливо не тільки для звичайних громадян, а й для бізнесу та держави загалом, бо якщо люди купляють товари і оплачують послуги, то підприємства розвиваються, а економіка не стагнує. Це критично важливо в умовах війни, оскільки відновлення руйнувань потребує великих коштів.

Кредити можуть бути цільовими та нецільовими; коротко-, середньо- і довгостроковими; з забезпеченням чи без тощо. Головна особливість усіх цих продуктів ― видані кошти витрачаються на особисті потреби, а не комерційну діяльність.

Є декілька основних видів споживчого кредитування:

цільовий ― отримання коштів на конкретну покупку (наприклад, іпотека та автокредит);

кредитний ліміт ― передбачає відновлювальну лінію, кошти з якої можна використовувати на будь-які потреби в межах визначеного ліміту;

мікропозика (або «кредит до зарплати») ― це можливість швидко отримати кошти на будь-які потреби, зазвичай йдеться про невеликі суми;

розстрочка чи «Оплата частинами» ― це спільні програми між банками та магазинами, які дозволяють клієнтам придбати товари/послуги в кредит на вигідних умовах.

Кожен з цих інструментів може бути вигідним, якщо правильно підібрати оптимальний вид і програму.

Кредит чи мікропозика: що обрати?

Конкуренція на фінансовому ринку дозволяє українцям обирати кредити серед десятків програм. Та спочатку треба визначитися, що саме краще оформити — кредит чи мікрокредит (мікропозику).

На перший погляд здається, що єдиним важливим критерієм є відсоткова ставка. Раніше мікрофінансові організації (МФО) надавали послуги, вартість яких була досить високою. Нині держава обмежує денні ставки на рівні не вище 1%. Тому доцільніше звертати увагу на декілька параметрів.

Параметр Банківський кредит Мікропозика Ставка Річна ставка в межах 30–50 % Від 0,01 % до 1 % на день*, є акційні пропозиції для нових клієнтів Швидкість отримання Від декількох годин до декількох днів 5–15 хвилин Оформлення В банку (деякі банки дають можливість своїм клієнтам оформити онлайн) Онлайн Документи Паспорт, ІПН, довідка про доходи (ще можуть бути документи на заставне майно, про склад родини тощо) Онлайн підтвердження особи за допомогою BankID Термін Від 6 до 60 місяців Є різні програми, від кількох днів до року

* Дані станом на 11 травня 2026

Кредити доцільніше брати для запланованих великих покупок, оскільки у цьому випадку пріоритетом буде тривалий термін, низька ставка та стабільні щомісячні виплати.

Мікропозики стануть у пригоді для оплати споживчих потреб до зарплати та непередбачуваних витрат, коли важливими є швидкість та зручність.

На що звертати увагу під час вибору кредитора

Обрати вид кредитування ― це перший крок. Не менш важливо брати гроші в надійних компаніях, адже це стосується вашої фінансової безпеки та конфіденційності.

Під час вибору кредитора звертайте увагу на такі параметри:

наявність ліцензії Нацбанку (саме це доказ того, що банк/компанія працюють в українському правовому полі);

реальна річна відсоткова ставка, яка включає комісії, страхування та інші платежі;

умови погашення, зокрема дострокового;

чіткий опис штрафів за прострочення;

можливість пролонгації;

прозорість договору;

захист персональних даних;

репутація кредитора, відгуки користувачів;

якість технічної підтримки.

Є декілька стоп-сигналів, які вказують на недобросовісного кредитора. В першу чергу це відсутність ліцензії НБУ. Краще не мати справу з такою компанією, бо ви не отримаєте гарантій захисту персональних даних і етичного врегулювання у випадку прострочення заборгованості.

Другий «червоний прапорець» ― вимога оплати за розгляд заявки. Якщо банк чи компанія беруть якісь комісії, то це відбувається після підписання договору.

Варто насторожитися, якщо компанія обіцяє кредит абсолютно всім без винятку. Не дивлячись на те, що МФО часто мають лояльніші умови, проводять базову оцінку клієнта перед видачею коштів.

П’ятірка гідних сервісів мікрокредитування

Для огляду сервісів мікрокредитування ми взяли першу п’ятірку останнього рейтингу МФО України за I квартал 2026 року

Moneyveo

Кредитування в Moneyveo

Moneyveo ― це сервіс онлайн-кредитів, які можна оформити швидко. Працює на ринку України понад 13 років. ― це сервіс онлайн-кредитів, які можна оформити швидко. Працює на ринку України понад 13 років.

Сервіс регулярно входить до профільних рейтингів та отримує галузеві нагороди.

Moneyveo пропонує клієнтам два продукти ― Smart і Trend. Smart підходить клієнтам, які хочуть мати під рукою запасний гаманець. Trend ― це кредит з продовженим дисконтним періодом і меншою відсотковою ставкою, тому його вигідно використовувати протягом короткого періоду. Далі порівняємо умови цих продуктів.

Критерій Smart Trend Максимальна сума 50 тис. грн 52 тис. грн Відсоткова ставка, в день Від 0,01 до 0,98 % 0,33 % Реальна річна процентна ставка До 2221,34% річних 769,30% річних Термін До 5 років До 6 місяців Дисконтний період До 65 днів (але для нових клієнтів ― до 20 днів) Від 2 до 6 місяців Пролонгація Так - Дострокове погашення Без штрафів Без штрафів

*Дані станом на 19 травня 2026 року. Істотні характеристики та Попередження про наслідки використання продуктів.

Зазначимо, що загальний рівень погодження заявок на кредит за продуктом «Smart» становить близько 63%. Середня сума кредиту у 2026 році складає близько 7400 грн.

За останній час у Moneyveo спостерігають зміну поведінкових патернів клієнтів: зростає частка тих, хто обирає довші строки кредитування або користується пролонгацією. Як пояснив CEO Moneyveo Сергій Сінченко, це свідчить про більш гнучке та індивідуалізоване використання фінансового продукту.

Також, за словами Сінченка, близько 30% клієнтів компанії, якщо оцінювати за умовним критерієм 3 і більше закритих кредитів, належать до сегмента лояльної аудиторії в портфелі Moneyveo. Водночас він підкреслює, що цей підхід є спрощеним і не відображає повною мірою сучасну модель лояльності.

Він зазначає, що підхід до оцінки лояльності клієнтів змінюється, оскільки користувачі часто взаємодіють із кількома кредитними сервісами одночасно, і класичний показник кількості закритих кредитів уже не є достатнім.

«Ми все більше фокусуємося не лише на кількості кредитів, а на економічній цінності клієнта, а також частоті та тривалості його взаємодії з сервісом», — додав Сінченко.

Credit7

Фінансова компанія, яка обіцяє видати кредит за 7 хвилин. Можна отримати від 500 до 30 тыс. гривень на 5−30 днів.

Новим клієнтам пропонують пільгову ставку в 0,01% на день (за умови, що заборгованість вчасно погасять).

В іншому випадку діятиме стандартна ставка ― 0,95%/день.

Комісія є лише в разі оформлення кредиту на 500 грн. Вона складає 50 грн, тобто 10% від суми. Для вищих сум комісія відсутня.

НаВсе

Сервіс онлайн-кредитування, який видає новим клієнтам від 5 до 50−55 тис. грн. Для повторних клієнтів сума збільшується. Максимальний строк кредитування ― 360 (продукт «MaxiKasa») чи 365 днів («MiniKasa»).

Стандартна відсоткова ставка ― 1% на день. Сумлінним клієнтам, які вчасно здійснюють платежі, можуть запропонувати знижену ставку (0,9% на день).

CreditKasa

Сервіс швидкого кредитування, де можна взяти гроші на термін від одного до 365 днів. Доступні суми від 1 до 55 тис. грн.

Загальний строк кредитування складає 365 календарних днів. Клієнти можуть обрати зручний період сплати відсотків (від 2 до 30 днів).

Стандартна процентна ставка становить 1% на день і діє перші 180 днів кредиту. Наступні 6 місяців ставка буде зниженою ― 0,74% на день. Є пільгова процентна ставка у розмірі 0,01%. Вона переважно надається новим клієнтам.

SlonCredit

Сервіс зручного онлайн-кредитування. Нові клієнти можуть отримати від 600 грн до 32 тис. грн на 360 днів за продуктом «Простий».

Разом із цим відсотки за користування кредитом треба сплачувати кожні 15 днів. Стандартна ставка складає 0,96%/день.

Повторним клієнтам пропонують кредит «Зручний». Максимальна сума підвищується до 50 тис. гривень. Стандартна ставка становить 3%/день, а пільгова ― 0,75%.

Строк кредитування може бути від 345 до 365 днів. Також клієнт може обрати періодичність виплати відсотків: від 5 до 30 днів.

Висновок

Ефективність кредиту як інструменту фінансового відновлення залежить від відповідального підходу як з боку небанківських установ, так і з боку позичальників. Помірне кредитне навантаження, прозорі умови та фінансова грамотність дозволяють використовувати позики не як джерело ризиків, а як реальний ресурс для відновлення добробуту та економічної активності.

