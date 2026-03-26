Від початку року до банків в управлінні ФГВФО надійшло 163 млн грн

Гроші банків в управлінні ФГВФО
У січні-лютому 2026 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 163 млн грн.
Про це повідомили у ФГВФО.

Звідки ці кошти

  • З цих коштів 42,2 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від погашення кредитів.
  • 43,4 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами.
  • Також 17,7 млн грн склали надходження від реалізації активів.
  • Ще 2,5 млн грн — від оренди майна та 57,2 млн грн — з інших джерел.
Лідерами за сумою надходжень на 1 березня 2026 року стали:
  • АТ «РВС Банк» — 57,7 млн грн;
  • АТ «МР Банк» — 29,4 млн грн;
  • АТ «Айбокс Банк» — 24,7 млн грн;
  • АТ «Комінвестбанк» — 16,7 млн грн.
Як повідомлялось раніше, протягом 2025 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб склали 4930,8 млн грн.
Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Раніше ми повідомляли, що ФГВФО намагається стягнути з росії майже 1 мільярд гривень за збитками чотирьох банків.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФГВФОГарантування вкладівБанки України
