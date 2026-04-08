Місце для вашої реклами

ФГВФО передав активи та зобов’язання Мотор-банку до АСВІО Банку

Фондовий ринок
3 квітня 2026 року підписано договір про передачу частини активів та зобов’язань неплатоспроможного Мотор-банку приймаючому АСВІО Банк.
Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Передача активів та зобов’язань стала результатом відкритого конкурсу, проведеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Загалом інтерес до участі у конкурсі виявили 9 осіб, а 2 подали конкурсні пропозиції, з яких Фонд обрав найменш витратний спосіб, відповідно до Закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Переможцем конкурсу було визнано АСВІО Банк, чия конкурсна пропозиція передбачала передання йому частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.
За умовами угоди АСВІО Банк набув усіх прав та обов’язків боржника за вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) Мотор-банку (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та зобов’язання банку перед усіма кредиторами до 7-ї черги включно, тобто, фактично, усіх клієнтів-фізичних осіб та юридичних осіб, не пов’язаних з банком, на загальну суму 89,3 млн гривень.
Також приймаючому банку передаються активи на таку ж суму. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів — вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АСВІО Банку, стали клієнтами цього банку.
Фонд уже звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання ліцензії відповідно до плану врегулювання. Після цього буде розпочата ліквідаційна процедура, у ході якої виконуватимуться зобов’язання банку перед кредиторами, що не передаються приймаючому АСВІО Банку, у загальному порядку відповідно до черговості.
З 20 лютого 2026 у Мотор-банку запроваджено тимчасову адміністрацію на підставі рішення Правління НБУ.
Колишній президент найбільшого виробника авіаційних двигунів та газотурбінних установок компанії «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв володів 100% акцій Мотор-Банку, після чого банк було передано в управління Фонду держмайна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
