ФГВФО передав активи та зобов’язання Мотор-банку до АСВІО Банку Сьогодні 19:23 — Фондовий ринок

ФГВФО передав активи та зобов’язання Мотор-банку до АСВІО Банку

3 квітня 2026 року підписано договір про передачу частини активів та зобов’язань неплатоспроможного Мотор-банку приймаючому АСВІО Банк.

Передача активів та зобов’язань стала результатом відкритого конкурсу, проведеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Загалом інтерес до участі у конкурсі виявили 9 осіб, а 2 подали конкурсні пропозиції, з яких Фонд обрав найменш витратний спосіб, відповідно до Закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Переможцем конкурсу було визнано АСВІО Банк, чия конкурсна пропозиція передбачала передання йому частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.

За умовами угоди АСВІО Банк набув усіх прав та обов’язків боржника за вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) Мотор-банку (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та зобов’язання банку перед усіма кредиторами до 7-ї черги включно, тобто, фактично, усіх клієнтів-фізичних осіб та юридичних осіб, не пов’язаних з банком, на загальну суму 89,3 млн гривень.

Також приймаючому банку передаються активи на таку ж суму. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів — вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АСВІО Банку, стали клієнтами цього банку.

Фонд уже звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання ліцензії відповідно до плану врегулювання. Після цього буде розпочата ліквідаційна процедура, у ході якої виконуватимуться зобов’язання банку перед кредиторами, що не передаються приймаючому АСВІО Банку, у загальному порядку відповідно до черговості.

З 20 лютого 2026 у Мотор-банку запроваджено тимчасову адміністрацію на підставі рішення Правління НБУ.

Колишній президент найбільшого виробника авіаційних двигунів та газотурбінних установок компанії «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв володів 100% акцій Мотор-Банку , після чого банк було передано в управління Фонду держмайна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.