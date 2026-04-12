Рейтинг найстійкіших банків України (інфографіка)

Як змінилися рейтинги стійкості українських банків, Фото: freepik

Надійність банківської системи — одна з запорук економічного розвитку та стійкості, особливо в умовах тотальної невизначеності на тлі нової енергетичної кризи у світі. Найбільше зростання рейтингу стійкості серед українських фінустанов за останні роки показав ПриватБанк, а також Укргазбанк та Укрсиббанк, який, разом з Креді Агріколь та Райффайзен Банком, займає найвищі позиції у рейтингу.

Як змінювалась стресостійкість українських банків протягом останніх п’яти років, розповідає «Слово і діло».

Рейтинг стійкості українських банків складає видання « Мінфін » на основі трьох груп показників.

По-перше, стресостійкість установи — те, наскільки банк здатний протистояти внутрішнім і зовнішнім ризикам. Сюди входять ліквідність і прибутковість банку, якість фондування, достатність капіталу і масштаб діяльності.

По-друге, враховується лояльність вкладників: досвід банку на ринку роздрібних депозитів, його популярність та платіжна репутація.

Нарешті, рейтинг формує оцінка аналітиків з пулу фінансових експертів видання. Усе це дає змогу більш-менш об’єктивно оцінити надійність банку і його здатність витримати нові потрясіння. Оцінка виставляється по п’ятибальній шкалі.

Рейтинг стійкості банків, Інфографіка: "Слово і діло"

Незмінна трійка найстійкіших банків України

Найпомітніша тенденція у стійкості банків за 2021−2025 роки — це наявність трьох лідерів, які чергують між собою найвищі місця рейтингу.

У 2021 році «золото» посів Райффайзен Банк (4,31 бала), у 2022−24 — Укрсиббанк (від 4,39 до 4,48 балів), а у 2025 — Креді Агріколь Банк (4,38 бала).

Спершу стійкість Райффайзена дещо зросла, але зрештою опустилася до практично того самого рівня, а Укрсиббанк показав найбільший приріст стійкості серед першої трійці (+0,21 бали).

Водночас, усі три банки не є лідерами за чистими активами, особливо Креді Агріколь.

Банки з найбільшим зростанням стійкості

Найбільше змінилось місце у рейтингу стійкості банків у Привату — банку з найбільшими чистими активами в Україні.

У 2021 році його стійкість оцінили на 3,63 бала — одна з найнижчих оцінок, однак у 2025 році він піднявся до середини списку, заслуживши 4,04 бали (+0,41 бала).

Високе зростання також продемонстрував Укргазбанк — з 3,70 балів у 2021 році до 3,97 балів у 2025-му. Далі йде вже згадуваний Укрсиббанк, а за ним — ПУМБ і ОТП Банк , які мають практично однакове зростання рейтингу за 5 років: на 0,18 та 0,16 бала відповідно.

Найменш стійкі українські банки

Найменш готовими до економічних потрясінь українськими банками з-поміж великих, на думку експертів, у 2025 році є Універсал Банк (3,94 бала), ПУМБ (3,82 бала) та Прокредит Банк (3,72 бала), який входить до міжнародної групи ProCredit зі штаб-квартирою у Німеччині.

До цього Finance.ua зазначав , що у 2025 році сукупний дохід десяти провідних українських банків зріс на 14%, порівняно з показниками 2024 року — до 304,27 млрд грн. Лідером залишається Приват, тоді як Універсал банк (monobank) показав найбільше зростання доходу.

Слово і Діло

