Народний банк України: кого обрали на FinAwards

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Однією з ключових стала номінація «Народний банк».

Як визначають переможця

На звання «Народного банку» відбирали банки, які демонструють високий рівень клієнтоорієнтованості, дбають про свою репутацію та забезпечують якісний сервіс. Йдеться про банки, де клієнт є ключовою цінністю, а обслуговування — на високому професійному рівні.

Оцінка банків базується на унікальному рейтингу від користувачів сайту «Мінфін»: модератори враховують відгуки клієнтів щодо якості обслуговування у банках, перевіряють їх та оновлюють Рейтинг народних банків.

Трійка лідерів

Третю сходинку у рейтингу посів Банк Глобус.

На другій позиції — monobank | Universal Bank.

Найкращий результат демонструє àbank, який вже втретє за три роки забирає «золото» у цій номінації.

