Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів за останні п’ять років (інфографіка)

Найпопулярніші спеціальності останніх 5 років

В Україні стартувала основна сесія НМТ, результати якого значною мірою вплинуть на вибір навчальних закладів та спеціальностей абітурієнтами. Подача самих заявок на вступ розпочнеться 19 липня — після реєстрації електронного кабінету на порталі ЄДЕБО.

«Слово і діло» розповідає , які спеціальності найчастіше обирали абітурієнти останніми роками.

Які спеціальності були найпопулярнішими до великої війни

В останній рік до повномасштабного вторгнення найбільший інтерес абітурієнтів викликала філологія — 59,2 тисячі поданих заявок. З невеликим відривом іде право — 58,8 тисячі заявок.

Майже 50 тисяч вступників розглядали вступ на менеджмент і комп’ютерні науки, і ще 35 тисяч подали заявки на педагогічні спеціальності.

Як війна змінила вибір абітурієнтів

Головний тренд у виборі спеціальності після початку великої війни — це стабільне зростання популярності психології, спричинене збільшенням актуальності цього напряму в непростий для країни час.

Якщо у 2021 році психологія навіть не потрапила до п’ятірки лідерів, то в 2022 році на неї подали 34,1 тисячі заявок. Щороку число заявок лише зростало, і в 2025 році склало 55,6 тисячі.

Філологія, яка майже вдвічі втратила популярність серед вступників у 2022 році (36,6 тисячі заяв проти 59,2 тисячі роком раніше), надалі відновила свої позиції, хоч і не повернула колишню першість. У 2025 році абітурієнти подали на цю спеціальність 55,9 тисячі заявок.

У 2022 році впала кількість заявок на всі спеціальності. Тому хоч право і набрало 44,2 тисячі заявок на вступ, але виявилося найпопулярнішою спеціальністю в рік вторгнення — так само, як і наступного, 2023 року.

Однак у 2024 році абітурієнти подали вже 40,3 тисячі заявок на юридичні спеціальності, а торік право навіть не увійшло до п’ятірки лідерів.

Також із п’ятірки лідерів випали комп’ютерні науки. Після початку повномасштабного вторгнення їхня популярність впала лише на кілька тисяч заявок, але у 2024 році податися на них вирішили лише 33,1 тисячі абітурієнтів.

Таким чином, у 2025 році до топу напрямів за кількістю заявок не увійшла жодна технічна спеціальність. Натомість з’явилися дві нові — маркетинг і економіка (разом із міжнародними економічними відносинами), які набрали 37,6 та 33,5 тисячі заяв відповідно.

Список найпопулярніших спеціальностей торік очолив менеджмент. Управлінський напрям стабільно перебуває у п’ятірці лідерів і набрав найбільшу кількість заявок за всі проаналізовані 5 років — 69,4 тисячі.

