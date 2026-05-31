Роботодавці дедалі частіше розчаровуються у «поколінні ШІ»: молоді фахівці мають поверхневі знання Сьогодні 06:18

Компанії дедалі менше вірять у “AI-native” покоління, Фото: magnific

Випускники, які активно використовували штучний інтелект під час навчання, часто мають слабші навички аналізу, грамотності та живої комунікації. Молоді працівники, яких вважали AI-native (тобто тими, хто виріс поруч із технологіями штучного інтелекту), на практиці демонструють поверхневий рівень знань.

Про це розповів Financial Times один із фінансистів із Нью-Йорка.

Читайте також Сем Альтман не вірить, що ШІ спричинить колапс на ринку праці

За його словами, компанія навіть почала менше орієнтуватися на випускників STEM-спеціальностей, які добре володіють AI-інструментами, натомість звертає увагу на студентів гуманітарних напрямів.

«Нам потрібне критичне мислення, а не лише штучний інтелект», — зазначив співрозмовник видання.

Останніми роками в медіа дедалі частіше з’являються матеріали про погіршення грамотності, соціальних навичок і здатності до критичного мислення серед студентів. Водночас автори зазначають, що ці тенденції існували й раніше, але поширення AI могло їх додатково посилити.

Викладачі також звертають увагу, що студенти все більше використовують ChatGPT для виконання навчальних завдань. На їхню думку, це впливає не лише на якість письмових робіт, а й на здатність студентів брати участь у живих дискусіях.

Професор етики California State University, Chico Трой Джоллімор у коментарі для The New Yorker у 2025 році заявив , що «величезна кількість студентів виходитиме з університетів із дипломами й приходитиме на роботу, будучи, по суті, безграмотними».

Попри активні розмови про важливість AI-грамотності, бізнес усе ще значною мірою покладається на базові навички: вміння читати, аналізувати інформацію та самостійно формулювати думки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.