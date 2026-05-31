0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роботодавці дедалі частіше розчаровуються у «поколінні ШІ»: молоді фахівці мають поверхневі знання

17
Компанії дедалі менше вірять у “AI-native” покоління
Компанії дедалі менше вірять у “AI-native” покоління, Фото: magnific
Випускники, які активно використовували штучний інтелект під час навчання, часто мають слабші навички аналізу, грамотності та живої комунікації. Молоді працівники, яких вважали AI-native (тобто тими, хто виріс поруч із технологіями штучного інтелекту), на практиці демонструють поверхневий рівень знань.
Про це розповів Financial Times один із фінансистів із Нью-Йорка.
Читайте також
За його словами, компанія навіть почала менше орієнтуватися на випускників STEM-спеціальностей, які добре володіють AI-інструментами, натомість звертає увагу на студентів гуманітарних напрямів.
«Нам потрібне критичне мислення, а не лише штучний інтелект», — зазначив співрозмовник видання.
Останніми роками в медіа дедалі частіше з’являються матеріали про погіршення грамотності, соціальних навичок і здатності до критичного мислення серед студентів. Водночас автори зазначають, що ці тенденції існували й раніше, але поширення AI могло їх додатково посилити.
Читайте також
Викладачі також звертають увагу, що студенти все більше використовують ChatGPT для виконання навчальних завдань. На їхню думку, це впливає не лише на якість письмових робіт, а й на здатність студентів брати участь у живих дискусіях.
Професор етики California State University, Chico Трой Джоллімор у коментарі для The New Yorker у 2025 році заявив, що «величезна кількість студентів виходитиме з університетів із дипломами й приходитиме на роботу, будучи, по суті, безграмотними».
Попри активні розмови про важливість AI-грамотності, бізнес усе ще значною мірою покладається на базові навички: вміння читати, аналізувати інформацію та самостійно формулювати думки.
За матеріалами:
Finance.ua
ШІРобота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems