ТОП-10 українських банків за доходом (інфографіка)

У 2025 році сукупний дохід десяти провідних українських банків зріс на 14%, порівняно з показниками 2024 року — до 304,27 млрд грн. Лідером залишається Приват, тоді як Універсал банк (monobank) показав найбільше зростання доходу.

Про це свідчить дослідження «Опендатаботу».

Які українські банки заробили найбільше

За даними аналітиків, десятка провідних банків забезпечила 80% сукупного доходу усіх 60 українських банків. Водночас більша частина цих коштів традиційно припадає на 5 державних банків: 67% доходу банківської сфери, або 202,89 млрд грн.

Лідерську позицію утримує «ПриватБанк», який торік заробив 122,63 млрд грн, що на 11% більше, ніж у 2024 році. Проте його чистий прибуток знизився на 28% - до 29,08 млрд грн.

Зазначається, що основною причиною падіння прибутку стали податкові витрати: торік вони склали 58,88 млрд грн — близько 67% від прибутку до оподаткування.

Додаткові податкові зобов’язання з’явилися після того, як банк перестав визнавати активи, пов’язані з колишніми власниками, і нарахував приблизно 37,5 млрд грн податку на прибуток.

Державний «Ощадбанк» традиційно посідає друге місце із доходом у 41,68 млрд грн, що на 13% більше, ніж роком раніше. Прибуток також зріс на 12% і сягнув 16,63 млрд грн.

Найбільший стрибок показав приватний «Універсал банк» (monobank). Його дохід виріс у 1,4 раза, до 27,2 млрд грн, а прибуток — у 2,8 раза, що дозволило піднятися на третю позицію в рейтингу, випередивши Райффайзен Банк

На четвертому місці — «Райффайзен Банк» із доходом у 23,63 млрд грн (+8%). Прибуток банку зріс у 2,5 раза — до 10,74 млрд грн.

Пʼятірку лідерів замикає «ПУМБ»: дохід зріс на 23% — до 22,6 млрд грн, а прибуток подвоївся — до 8,05 млрд грн.

До ТОП-10 банків за доходом потрапили:

Приватбанк — 122,63 млрд грн; Ощадбанк — 41,68 млрд грн; Універсал банк — 27,2 млрд грн; Райффайзен Банк — 23,63 млрд; ПУМБ — 22,6 млрд грн; УкрСиббанк — 16,06 млрд грн; Укргазбанк — 13,48 млрд грн; Укрексімбанк — 13,25 млрд грн; ОТП Банк — 11,9 млрд грн; Сенс Банк — 11,85 млрд грн.

За словами аналітиків, основними факторами зростання прибутків стали не лише операційні результати. За звітами НБУ, витрати на податок на прибуток у 2025 році становили близько 25% від прибутку до оподаткування, тоді як у 2024 році цей показник був приблизно вдвічі більшим — близько 50%.

