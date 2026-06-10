Чотири банки контролюють 86% ринку факторингу Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Чотири банки контролюють 86% ринку факторингу

Український ринок факторингу вже вийшов на обсяги, вищі за довоєнні, і продовжує зростати.

Керівниця відділу факторингового фінансування ОТП Банку Ліна Заіка підтвердила суттєве зростання ринку.

«Ринок зростає щороку і наразі в обсягах уже перевищує довоєнний рівень. Минулого року портфель факторингового фінансування зріс на 30%», — зазначила вона під час круглого столу « Перезапуск факторингу: які можливості з’являться для клієнтів банків », проведеного «Фінансовим клубом».

​"ОТП зростає швидше за ринок і в 2025 році профінансував 8,4 млрд грн накладних. А в I кварталі 2026-го відбулося подвоєння показника до 2,7 млрд грн. «Зараз 12−15 банків на ринку України надають послуги факторингу. А п’ятірка банків незмінна протягом декількох років», — розповіла Ліна Заіка.

​"Ринок останнім часом демонструє досить стабільне зростання. Ринок уже адаптувався до всіх викликів. Від початку 2024 року, коли загальний портфель на ринку складав 3,7 млрд грн, на квітень 2026 року ринок вже більше 5,5 млрд грн", — сказав начальник управління факторингових операцій ТАСкомбанку Всеволод Кучерявий.

​За його словами, ринок є висококонцентрованим: понад 86% портфеля контролює перша четвірка банків — ПУМБ, ВСТ Банк, ОТП Банк і ТАСкомбанк. При цьому ТАСкомбанк утримує близько 13% ринку із портфелем у 700 млн грн).

Фінансовий клуб За матеріалами:

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