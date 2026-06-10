0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чотири банки контролюють 86% ринку факторингу

Фондовий ринок
98
Чотири банки контролюють 86% ринку факторингу
Чотири банки контролюють 86% ринку факторингу
Український ринок факторингу вже вийшов на обсяги, вищі за довоєнні, і продовжує зростати.
Керівниця відділу факторингового фінансування ОТП Банку Ліна Заіка підтвердила суттєве зростання ринку.
«Ринок зростає щороку і наразі в обсягах уже перевищує довоєнний рівень. Минулого року портфель факторингового фінансування зріс на 30%», — зазначила вона під час круглого столу «Перезапуск факторингу: які можливості з’являться для клієнтів банків», проведеного «Фінансовим клубом».
​"ОТП зростає швидше за ринок і в 2025 році профінансував 8,4 млрд грн накладних. А в I кварталі 2026-го відбулося подвоєння показника до 2,7 млрд грн. «Зараз 12−15 банків на ринку України надають послуги факторингу. А п’ятірка банків незмінна протягом декількох років», — розповіла Ліна Заіка.
​"Ринок останнім часом демонструє досить стабільне зростання. Ринок уже адаптувався до всіх викликів. Від початку 2024 року, коли загальний портфель на ринку складав 3,7 млрд грн, на квітень 2026 року ринок вже більше 5,5 млрд грн", — сказав начальник управління факторингових операцій ТАСкомбанку Всеволод Кучерявий.
​За його словами, ринок є висококонцентрованим: понад 86% портфеля контролює перша четвірка банків — ПУМБ, ВСТ Банк, ОТП Банк і ТАСкомбанк. При цьому ТАСкомбанк утримує близько 13% ринку із портфелем у 700 млн грн).
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems