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«Нафтогаз» домовився про реструктуризацію боргу на 1,2 млрд євро

Фондовий ринок
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«Нафтогаз» домовився про реструктуризацію боргу на 1,2 млрд євро
«Нафтогаз» домовився про реструктуризацію боргу на 1,2 млрд євро
Група «Нафтогаз» досягла принципових домовленостей зі спеціальним комітетом власників двох серій єврооблігацій щодо реструктуризації зобов’язань загальним обсягом близько 1,2 млрд євро.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Умови реструктуризації

Відповідно до досягнутих домовленостей, строк погашення єврової серії облігацій буде продовжено до січня 2032 року, а доларової серії — до січня 2033 року.
«Принципової домовленості досягнуто в умовах повномасштабної війни та безпрецедентного тиску на енергетичну інфраструктуру України. Лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об’єктах Групи Нафтогаз — більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни. Інтенсивність атак не зменшується і зараз: від початку 2026 року ворог уже понад 170 разів атакував інфраструктуру Групи», — повідомив Корецький.
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За його словами, успішне завершення реструктуризації дасть компанії більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури, підготовку до опалювального сезону.
Надалі досягнуті домовленості мають бути остаточно схвалені відповідними органами управління НАК «Нафтогаз України» та профільними міністерствами.

Яких облігацій стосується угода

Домовленості стосуються двох випусків єврооблігацій, які НАК «Нафтогаз України» випустив за допомогою спеціальної компанії Kondor Finance plc, а саме:
  • облігацій участі в кредиті на поточну основну суму 695 млн євро, первинний строк погашення яких припадав на 2024 рік і був раніше продовжений до 19 липня 2026 року;
  • облігацій участі в кредиті на поточну основну суму 584 млн доларів США, первинний строк погашення яких припадав на 2026 рік і був раніше продовжений до 8 листопада 2028 року.
Попередню реструктуризацію цих зобов’язань було погоджено наприкінці липня 2023 року.
За матеріалами:
Finance.ua
НафтогазОблігації
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