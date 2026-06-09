NovaPay розмістив 14-й випуск облігацій обсягом 200 млн грн Сьогодні 16:13 — Фондовий ринок

NovaPay

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay повідомив про повне розміщення 14-го випуску корпоративних облігацій на суму 200 млн грн. Залучені кошти компанія планує спрямувати на розвиток кредитних продуктів.

Що відомо

Емітентом облігацій серії «N» виступила компанія «НоваПей Кредит». Цінні папери випущені номіналом 1 тис. грн із купонною ставкою 18% річних, яка виплачується під час погашення. Облігації також використовуватимуться в операціях РЕПО, що є альтернативою банківським депозитам.

У компанії зазначають, що залучене фінансування буде спрямоване на подальший розвиток кредитних сервісів.

«Серія N — це продовження курсу, якого ми послідовно дотримуємося з 2023 року. Ми першими з бізнесу запропонували українцям публічні корпоративні облігації під час повномасштабної війни, і вже цього травня у повному обсязі погасили другий такий випуск», — цитуються у релізі слова в.о. заступниці СЕО з роздрібного бізнесу NovaPay Яни Левади.

На сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомляється, що звіт щодо розміщення облігацій був затверджений 22 травня 2026 року.

У той же день Комісія зареєструвала 15 випуск облігацій NovaPay — серії «О» загальною номінальною вартістю 200 млн грн, який здійснюватиметься шляхом публічної пропозиції.

У компанії наголосили, що на початок 2026 року власниками облігацій NovaPay стали більш ніж 7,9 тис. клієнтів, загальний портфель досягнув понад 4 млрд грн.

Раніше ми повідомляли , що група Nova планує придбати банк для розвитку NovaPay.

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