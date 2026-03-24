Група Nova планує придбати банк для розвитку NovaPay Сьогодні 11:37 — Фондовий ринок

Група Nova розглядає купівлю банків для розвитку NovaPay

Поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання кількох банків для посилення позицій фінансової компанії NovaPay.

Про це повідомив співвласник групи Вячеслав Климов під час Nova Summit 19 березня, повідомляє Forbes Ukraine.

Климов повідомив, що фінансова компанія групи NovaPay скоро може стати більшою, ніж фінансова компанія.

«Розглядаємо кілька банків, які продаються на ринку», — уточнив Климов.

Мета придбання — розширити продуктову лінійку для клієнтів Nova.

Що відомо про фінансову компанію NovaPay

Фінансову компанію NovaPay засновано в 2013-му, спочатку вона була внутрішнім фінансовим сервісом для клієнтів «Нової пошти».

Сьогодні застосунком NovaPay користуються більш ніж 800 000 клієнтів, компанія обслуговує 70 000 підприємців, а зарплатним проєктом користуються понад 310 зовнішніх компаній. У вересні фінкомпанія запустила застосунок NovaPay EU у Литві.

Торік чистий прибуток NovaPay зменшився на 21,2% проти 2024 року — з 3,3 млрд грн до 2,6 млрд грн. При цьому виторг компанії зріс з 9,1 млрд грн у 2024-му до понад 10 млрд грн, а чисті активи збільшилися на 26% - з 6,2 млрд грн до 7,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності в 2025 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. У ТОП-5 важливих платіжних систем увійшла й NovaPay.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.