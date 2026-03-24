Група Nova планує придбати банк для розвитку NovaPay

0 800 307 555
укр
Фондовий ринок
133
Група Nova розглядає купівлю банків для розвитку NovaPay
Поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання кількох банків для посилення позицій фінансової компанії NovaPay.
Про це повідомив співвласник групи Вячеслав Климов під час Nova Summit 19 березня, повідомляє Forbes Ukraine.
Климов повідомив, що фінансова компанія групи NovaPay скоро може стати більшою, ніж фінансова компанія.
«Розглядаємо кілька банків, які продаються на ринку», — уточнив Климов.
Мета придбання — розширити продуктову лінійку для клієнтів Nova.

Що відомо про фінансову компанію NovaPay

Фінансову компанію NovaPay засновано в 2013-му, спочатку вона була внутрішнім фінансовим сервісом для клієнтів «Нової пошти».
Сьогодні застосунком NovaPay користуються більш ніж 800 000 клієнтів, компанія обслуговує 70 000 підприємців, а зарплатним проєктом користуються понад 310 зовнішніх компаній. У вересні фінкомпанія запустила застосунок NovaPay EU у Литві.
Торік чистий прибуток NovaPay зменшився на 21,2% проти 2024 року — з 3,3 млрд грн до 2,6 млрд грн. При цьому виторг компанії зріс з 9,1 млрд грн у 2024-му до понад 10 млрд грн, а чисті активи збільшилися на 26% - з 6,2 млрд грн до 7,3 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк України у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності в 2025 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. У ТОП-5 важливих платіжних систем увійшла й NovaPay.
За матеріалами:
Forbes.ua
NovaPayБанки України
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems