Microsoft інвестує $10 млрд у розвиток ШІ в Японії
Microsoft Corp. анонсувала пакет інвестицій у Японію на чотири роки загальною вартістю $10 млрд, що є ключовою частиною її стратегічного розвитку штучного інтелекту в Азії.
Про це пише Bloomberg.
Компанія, яка була одним з ранніх інвесторів у OpenAI, розвиватиме хмарну інфраструктуру та AI-ресурси спільно з Sakura Internet Inc. та телеком-оператором SoftBank Corp.
Дві японські компанії забезпечуватимуть графічні процесори та інші обчислювальні потужності. Після оголошення новини акції Sakura Internet зросли на 20%, а папери SoftBank, телеком-актив інвестиційної групи SoftBank Group Corp., піднялися на 1,6%.
У межах пакета Microsoft, чиї Copilot відстає від OpenAI ChatGPT та Google Gemini, інвестуватиме в кібербезпеку та навчання мільйона інженерів зі штучного інтелекту до 2029 року.
Найбільші кошти підуть на розширення хмарних обчислювальних потужностей та будівництво нових дата-центрів, заявив президент компанії Бред Сміт.
Також за темою
Microsoft інвестує $10 млрд у розвиток ШІ в Японії
ТОП-10 українських банків за доходом (інфографіка)
У Києві один із найбільших довгобудів пішов з аукціону за 560 млн гривень — деталі
Ощадбанк запропонує нові можливості з 20 квітня
Новий логістичний маршрут через молдовські порти
ВАКС дозволив екстрадицію Дубілета-старшого у справі ПриватБанку про розкрадання 8,2 млрд грн