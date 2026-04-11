Microsoft інвестує $10 млрд у розвиток ШІ в Японії

Компанія Microsoft
Microsoft Corp. анонсувала пакет інвестицій у Японію на чотири роки загальною вартістю $10 млрд, що є ключовою частиною її стратегічного розвитку штучного інтелекту в Азії.
Про це пише Bloomberg.
Компанія, яка була одним з ранніх інвесторів у OpenAI, розвиватиме хмарну інфраструктуру та AI-ресурси спільно з Sakura Internet Inc. та телеком-оператором SoftBank Corp.
Дві японські компанії забезпечуватимуть графічні процесори та інші обчислювальні потужності. Після оголошення новини акції Sakura Internet зросли на 20%, а папери SoftBank, телеком-актив інвестиційної групи SoftBank Group Corp., піднялися на 1,6%.
У межах пакета Microsoft, чиї Copilot відстає від OpenAI ChatGPT та Google Gemini, інвестуватиме в кібербезпеку та навчання мільйона інженерів зі штучного інтелекту до 2029 року.
Найбільші кошти підуть на розширення хмарних обчислювальних потужностей та будівництво нових дата-центрів, заявив президент компанії Бред Сміт.
За матеріалами:
Forbes.ua
