Microsoft інвестує $10 млрд у розвиток ШІ в Японії Сьогодні 22:14 — Фондовий ринок

Microsoft Corp. анонсувала пакет інвестицій у Японію на чотири роки загальною вартістю $10 млрд, що є ключовою частиною її стратегічного розвитку штучного інтелекту в Азії.

Про це пише Bloomberg.

Компанія, яка була одним з ранніх інвесторів у OpenAI, розвиватиме хмарну інфраструктуру та AI-ресурси спільно з Sakura Internet Inc. та телеком-оператором SoftBank Corp.

Дві японські компанії забезпечуватимуть графічні процесори та інші обчислювальні потужності. Після оголошення новини акції Sakura Internet зросли на 20%, а папери SoftBank, телеком-актив інвестиційної групи SoftBank Group Corp., піднялися на 1,6%.

У межах пакета Microsoft, чиї Copilot відстає від OpenAI ChatGPT та Google Gemini, інвестуватиме в кібербезпеку та навчання мільйона інженерів зі штучного інтелекту до 2029 року.

Найбільші кошти підуть на розширення хмарних обчислювальних потужностей та будівництво нових дата-центрів, заявив президент компанії Бред Сміт.

