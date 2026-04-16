НБУ пояснив, коли PEP не вважаються клієнтами високого ризику Сьогодні 10:05

Банки не повинні застосовувати де-рискінг до всіх PEP

Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних із ними осіб (PEP), автоматично відносячи їх до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин і безпідставно обмежуючи доступ до фінансових послуг.

Таку рекомендацію Національний банк надав у листі до банків.

Ризик-орієнтований підхід замість де-рискінгу

Регулятор наголошує, що банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP.

Необґрунтоване застосування де-рискінгу протирічить ризик-орієнтованому підходу та не сприяє фінансовій інклюзії.

Коли не потрібно підтвердження джерел статків PEP

Банкам не потрібно вимагати документи, що підтверджують джерела статків PEP, якщо рівень ризику ділових відносин із таким клієнтом є низьким, у банку немає підозри щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму, а рахунки, відкриті в банку, використовуються переважно для отримання заробітної плати, соціальних виплат.

Також додаткові документи не потрібні, якщо загальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками клієнта в межах одного банку не перевищує 400 тис. грн на місяць.

Умови припинення застосування посилених заходів

Якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і банк пересвідчився в тому, що такий клієнт більше не несе ризику, притаманного РЕР, а також немає інших ризиків, банк не має вживати щодо нього, членів його сім’ї та осіб, пов’язаних із ним, певних заходів.

Зокрема, це стосується:

отримання дозволу керівництва на встановлення або продовження ділових відносин;

встановлення джерел статків (багатства) та джерел коштів;

проведення поглибленого моніторингу ділових відносин.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національний банк ввів нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу. Фінансові установи тепер зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Банки України тривалий час відстежують рух коштів своїх клієнтів, відповідно до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Якщо обороти за картками дуже великі, наприклад, перевищують 400 тис. грн на місяць, особу можуть попросити надати документи, що підтверджують походження коштів.

