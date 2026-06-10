ЄЦБ обмежив Revolut у запуску нових продуктів через порушення Сьогодні 20:35 — Фінтех і Картки

ЄЦБ обмежив Revolut у запуску нових продуктів через порушення

Європейський центральний банк влітку 2025 року тимчасово заборонив європейському підрозділу фінтех-компанії Revolut запуск нових фінансових продуктів до усунення виявлених недоліків у процедурах погодження.

Про це повідомляє Financial Times.

Які обмеження запровадив ЄЦБ

За даними видання, обмеження також зачепили діяльність компанії поза межами ЄС: їй заборонили залучати нових клієнтів і проводити будь-які поглинання. Рішення було доведено до ради директорів Revolut у липні 2025 року, однак публічно про нього не повідомлялося.

Що стало причиною втручання регулятора

Причиною втручання регулятора стала внутрішня корпоративна культура компанії. Генеральний директор Revolut Микола Сторонський описував її як підхід «самонаведених ракет», коли співробітники розробляють і запускають продукти з мінімальним внутрішнім контролем. ЄЦБ вимагав проведення незалежного аудиту функцій ризик-менеджменту, комплаєнсу та юридичного супроводу, а також перевірки кадрових процедур і системи ухвалення рішень щодо нових продуктів.

У грудні 2025 року Сторонський дав розширене інтерв’ю, у якому пояснював підходи компанії до найму, комплаєнсу та взаємодії з регуляторами.

Водночас Financial Times зазначає, що станом на зараз невідомо, чи повністю знято обмеження ЄЦБ. Попри це, Revolut уже запустив у Європі низку нових продуктів, зокрема іпотечні сервіси, підліткові рахунки та фізичні відділення.

Штраф в Італії та новий раунд інвестицій

Окремо у 2026 році італійський регулятор оштрафував компанію на 11,5 млн євро за введення клієнтів в оману щодо умов інвестиційних продуктів, йдеться в матеріалі FT. Наразі Revolut, за даними Bloomberg, готується до нового раунду інвестицій при оцінці близько 115 млрд доларів, що може стати одним із найбільших показників у світовому фінтех-секторі.

До цього Revolut подала заявку на банківську ліцензію у США та призначила нового CEO.

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