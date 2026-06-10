До 60% портфеля факторингу формують підприємства МСБ Сьогодні 15:34 — Фондовий ринок

До 60% портфеля факторингу формують підприємства МСБ

Малий і середній бізнес став головним драйвером ринку факторингу в Україні.

«Традиційно факторинг вважається інструментом для великого бізнесу, проте сьогодні драйвером є малий і середній бізнес, якому критично необхідна ліквідність», — сказав начальник управління факторингових операцій ТАСкомбанку Всеволод Кучерявий.

За його словами, у портфелі ТАСкомбанку малий бізнес займає близько 60%, середній — 22%, а решта припадає на великий і мікросегменти.

«У галузевій структурі позичальників у нас домінує переробна промисловість — близько 65%, логістика — 15%, торгівля, будівництво та агропромисловий комплекс — по 7%», — зазначив банкір. Серед дебіторів домінує переробна промисловість (40%), ритейл (31%), добувна промисловість (20%).

Факторинг потрібен компаніям, які мають касові розриви та потребують оперативного поповнення обігових коштів.

«В ОТП Банку більше ніж 90% портфеля — це середні та великі компанії», — заявила керівниця відділу факторингового фінансування ОТП Банку Ліна Заіка.

Це виробники, оптові торговці, надавачі послуг чи робіт із відтермінуванням. «Основні галузі, які ми фінансуємо, — це дистрибуція, агросектор, постачальники FMCG, виробники і оптові продавці будівельних матеріалів, великий пласт імпортерів, зокрема комп’ютерної та побутової техніки», — перелічила Ліна Заіка.

Керівник проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва з факторингу Кредобанку Юрій Сипливий пояснив, що банк спочатку робив ставку на великий бізнес, але тепер переходить і до МСБ. «Починаючи з 2026-го, Кредобанк починає концентруватися і на цьому сегменті клієнтів», — сказав він.

Він розповів про важливий нюанс у цьому бізнесі. «Всі наші клієнти є імпортерами. Факторинг — це продукт, який ідеально підходить для компаній, які імпортують товар, займаються дистрибуцією, переробкою і реалізують товар в Україні. Тому що факторинг дозволяє хеджувати не тільки ризики неоплати, але й валютні ризики», — зазначив Юрій Сипливий.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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