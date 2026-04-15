Укргазбанк вводить комісію за купівлю ОВДП у «Дії»
З середи, 15 квітня, Укргазбанк оновлює тарифи на оплату послуг через застосунок «Дія».
Про це раніше повідомляв Finance.ua з посиланням на заяву Укргазбанку.
Нові тарифи на операції
Оновлення стосуються кількох категорій платежів:
- військові облігації (ОВДП) — комісія становитиме 0,2% (раніше — 0%);
- податки (ЄП, ЄСВ, військовий збір) — комісія знижується з 1,4% до 1,3% (мінімум 1 грн);
- інші платежі (штрафи, судовий збір, ЄДР, оновлення даних ФОП, довідки, сервіси МВС тощо) — тариф уніфікують і зменшують з 1,4% до 1,3% (мінімум 1 грн).
Комісія на військові облігації
У банку уточнили, що під час купівлі облігацій внутрішньої державної позики комісія 0,2% відображатиметься окремим рядком під час проведення операції.
Водночас банк не отримує прибутку від продажу ОВДП через застосунок Дія, а комісія 0,2% покриває виключно собівартість транзакції.
«Комісія 0,2% — це не прибуток банку, а собівартість транзакції. Раніше ми оплачували її за власний рахунок, але як державний банк вважаємо, що ці кошти мають працювати на державу», — зазначили в Укргазбанку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці вже придбали через застосунок понад 22 млн військових облігацій на загальну суму 22,9 млрд грн.
