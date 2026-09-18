0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

330 тисяч ветеранів офіційно не працюють: скільки з них можуть бути працевлаштовані «в тіні»

Особисті фінанси
43
6-7% від усіх працюючих в Україні - це ветерани та ветеранки
6-7% від усіх працюючих в Україні - це ветерани та ветеранки
В Україні 330 тисяч ветеранів офіційно зареєстровані як непрацюючі. Водночас близько 200 тисяч із них можуть працювати неофіційно.
Про це під час брифінгу сказав міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає Укрінформ.
«У нас 330 тис. ветеранів зараз зареєстровано як непрацюючі. Попри це, десь 200 тис., на мою думку, суб’єктивно, — це працюючі в тіні. Наша задача перетягнути ветеранів з «сірої зони» до «білої», — сказав Кім.
За його словами, додаткові виплати або інші стимули для ветеранів можуть спонукати їхніх роботодавців офіційно працевлаштовувати працівників і сплачувати податки.
Місце для вашої реклами

Ветерани становлять 6−7% усіх працюючих

Загалом, за його словами, 6−7% від усіх працюючих в Україні — це ветерани та ветеранки, а якщо врахувати їхні сім’ї — до 10 млн людей.
«Це третина економіки», — сказав Кім.
За його словами, наразі діє програма зі створення 100 тисяч робочих місць. Водночас, зазначив міністр, створити таку кількість робочих місць одразу неможливо, тому йдеться про адаптацію бізнесу до працевлаштування ветеранів.
«Про це вже підписані документи, з цим працює фонд співпраці. Близько 120 підприємств уже підписалися. Ми працюємо над створенням стандарту робочого місця», — зазначив Кім.

Ветеранів хочуть залучати до роботи в поліції

Окремо, за словами міністра, діють програми для ветеранів, які передбачають можливість переходу на роботу в поліцію.
«Зараз дефіцит у патрульній поліції складає 6 тис. Окремо уряд працює над тим, щоб створювати стимули для того, щоб ветеранів брали на роботу», — зауважив Кім.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що значна кількість колишніх військових після звільнення зі служби мають труднощі з адаптацією на новому місці роботи. Понад 38% із них залишають перше місце роботи менш ніж за три місяці, тобто до завершення випробувального терміну.
Також ми розповідали, що кадровий голод в Україні посилюється на тлі парадоксальної ситуації: у країні вже є масштабний резерв із 1,5 млн ветеранів, але бізнес використовує його обмежено. Експерти наголошують: хоча їхні навички — управління ризиками, робота в кризових умовах, командна взаємодія під тиском — напряму відповідають запитам бізнесу, цей потенціал використовується недостатньо.
За матеріалами:
Укрінформ
РоботаРинок праці
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems