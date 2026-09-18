330 тисяч ветеранів офіційно не працюють: скільки з них можуть бути працевлаштовані «в тіні» Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси 6-7% від усіх працюючих в Україні - це ветерани та ветеранки

В Україні 330 тисяч ветеранів офіційно зареєстровані як непрацюючі. Водночас близько 200 тисяч із них можуть працювати неофіційно.

Про це під час брифінгу сказав міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає Укрінформ.

«У нас 330 тис. ветеранів зараз зареєстровано як непрацюючі. Попри це, десь 200 тис., на мою думку, суб’єктивно, — це працюючі в тіні. Наша задача перетягнути ветеранів з «сірої зони» до «білої», — сказав Кім.

За його словами, додаткові виплати або інші стимули для ветеранів можуть спонукати їхніх роботодавців офіційно працевлаштовувати працівників і сплачувати податки.

Ветерани становлять 6−7% усіх працюючих

Загалом, за його словами, 6−7% від усіх працюючих в Україні — це ветерани та ветеранки, а якщо врахувати їхні сім’ї — до 10 млн людей.

«Це третина економіки», — сказав Кім.

За його словами, наразі діє програма зі створення 100 тисяч робочих місць. Водночас, зазначив міністр, створити таку кількість робочих місць одразу неможливо, тому йдеться про адаптацію бізнесу до працевлаштування ветеранів.

«Про це вже підписані документи, з цим працює фонд співпраці. Близько 120 підприємств уже підписалися. Ми працюємо над створенням стандарту робочого місця», — зазначив Кім.

Ветеранів хочуть залучати до роботи в поліції

Окремо, за словами міністра, діють програми для ветеранів, які передбачають можливість переходу на роботу в поліцію.

«Зараз дефіцит у патрульній поліції складає 6 тис. Окремо уряд працює над тим, щоб створювати стимули для того, щоб ветеранів брали на роботу», — зауважив Кім.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що значна кількість колишніх військових після звільнення зі служби мають труднощі з адаптацією на новому місці роботи. Понад 38% із них залишають перше місце роботи менш ніж за три місяці, тобто до завершення випробувального терміну.