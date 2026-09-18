У Німеччині зростуть мінімальна зарплата та ліміт Minijob
З 1 січня 2027 року в Німеччині підвищаться мінімальна заробітна плата та граничний дохід для працівників із форматом зайнятості Minijob. Зміни торкнуться майже 7 млн працівників.
Про це пише Ausnews.de.
Ліміт доходу для Minijob
У Німеччині дохід працівників із Minijob безпосередньо залежить від установленої законом мінімальної зарплати. Це правило діє з 2022 року. Воно передбачає, що навіть після підвищення мінімальної оплати праці людина може працювати приблизно 10 годин на тиждень і залишатися в межах Minijob.
Тому зі зростанням мінімальної зарплати автоматично підвищується і граничний місячний дохід для такого формату зайнятості.
За даними квартального звіту Minijob-Zentrale за другий квартал 2026 року, у Німеччині налічується 6 959 301 працівник із Minijob.
Із 1 січня 2027 року максимальний місячний дохід для них зросте з 603 до 633 євро.
Мінімальна зарплата
З початку 2027 року мінімальна заробітна плата в Німеччині підвищиться з 13,90 до 14,60 євро брутто за годину.
Це буде п’яте підвищення мінімальної зарплати від моменту її запровадження у 2015 році. Відповідну зміну закріпило Федеральне міністерство праці та соціальних справ Німеччини у П’ятій постанові про коригування мінімальної зарплати (MiLoV5).
Мінімальна зарплата застосовується незалежно від тривалості робочого часу та обсягу зайнятості. Тому її підвищення безпосередньо впливає і на працівників із Minijob.
Як зміниться річний дохід працівників із Minijob
За умови безперервної зайнятості протягом усього року максимальний річний дохід у межах Minijob зросте з 7236 до 7596 євро.
Працівник, який раніше працював приблизно 43 години на місяць, зможе зберегти такий самий обсяг зайнятості, але отримуватиме вищу зарплату.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Польщі становитиме 4950 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка 32,30 злотих. Розмір мінімальної зарплати на 2027 рік обговорювали під час засідань Ради соціального діалогу. Профспілки пропонували підвищити мінімальну зарплату щонайменше до 5200 злотих брутто.
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