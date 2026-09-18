0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині зростуть мінімальна зарплата та ліміт Minijob

Особисті фінанси
24
За умови безперервної зайнятості протягом усього року максимальний річний дохід у межах Minijob зросте з 7236 до 7596 євро.
За умови безперервної зайнятості протягом усього року максимальний річний дохід у межах Minijob зросте з 7236 до 7596 євро.
З 1 січня 2027 року в Німеччині підвищаться мінімальна заробітна плата та граничний дохід для працівників із форматом зайнятості Minijob. Зміни торкнуться майже 7 млн працівників.
Про це пише Ausnews.de.

Ліміт доходу для Minijob

У Німеччині дохід працівників із Minijob безпосередньо залежить від установленої законом мінімальної зарплати. Це правило діє з 2022 року. Воно передбачає, що навіть після підвищення мінімальної оплати праці людина може працювати приблизно 10 годин на тиждень і залишатися в межах Minijob.
Тому зі зростанням мінімальної зарплати автоматично підвищується і граничний місячний дохід для такого формату зайнятості.
Читайте також
За даними квартального звіту Minijob-Zentrale за другий квартал 2026 року, у Німеччині налічується 6 959 301 працівник із Minijob.
Із 1 січня 2027 року максимальний місячний дохід для них зросте з 603 до 633 євро.
Місце для вашої реклами

Мінімальна зарплата

З початку 2027 року мінімальна заробітна плата в Німеччині підвищиться з 13,90 до 14,60 євро брутто за годину.
Це буде п’яте підвищення мінімальної зарплати від моменту її запровадження у 2015 році. Відповідну зміну закріпило Федеральне міністерство праці та соціальних справ Німеччини у П’ятій постанові про коригування мінімальної зарплати (MiLoV5).
Читайте також
Мінімальна зарплата застосовується незалежно від тривалості робочого часу та обсягу зайнятості. Тому її підвищення безпосередньо впливає і на працівників із Minijob.

Як зміниться річний дохід працівників із Minijob

За умови безперервної зайнятості протягом усього року максимальний річний дохід у межах Minijob зросте з 7236 до 7596 євро.
Працівник, який раніше працював приблизно 43 години на місяць, зможе зберегти такий самий обсяг зайнятості, але отримуватиме вищу зарплату.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Польщі становитиме 4950 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка 32,30 злотих. Розмір мінімальної зарплати на 2027 рік обговорювали під час засідань Ради соціального діалогу. Профспілки пропонували підвищити мінімальну зарплату щонайменше до 5200 злотих брутто.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НімеччинаЗарплатаМінімальна зарплата
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems