У Німеччині зростуть мінімальна зарплата та ліміт Minijob Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси За умови безперервної зайнятості протягом усього року максимальний річний дохід у межах Minijob зросте з 7236 до 7596 євро.

З 1 січня 2027 року в Німеччині підвищаться мінімальна заробітна плата та граничний дохід для працівників із форматом зайнятості Minijob. Зміни торкнуться майже 7 млн працівників.

Про це пише Ausnews.de.

Ліміт доходу для Minijob

У Німеччині дохід працівників із Minijob безпосередньо залежить від установленої законом мінімальної зарплати. Це правило діє з 2022 року. Воно передбачає, що навіть після підвищення мінімальної оплати праці людина може працювати приблизно 10 годин на тиждень і залишатися в межах Minijob.

Тому зі зростанням мінімальної зарплати автоматично підвищується і граничний місячний дохід для такого формату зайнятості.

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За даними квартального звіту Minijob-Zentrale за другий квартал 2026 року, у Німеччині налічується 6 959 301 працівник із Minijob.

Із 1 січня 2027 року максимальний місячний дохід для них зросте з 603 до 633 євро.

Мінімальна зарплата

З початку 2027 року мінімальна заробітна плата в Німеччині підвищиться з 13,90 до 14,60 євро брутто за годину.

Це буде п’яте підвищення мінімальної зарплати від моменту її запровадження у 2015 році. Відповідну зміну закріпило Федеральне міністерство праці та соціальних справ Німеччини у П’ятій постанові про коригування мінімальної зарплати (MiLoV5).

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Мінімальна зарплата застосовується незалежно від тривалості робочого часу та обсягу зайнятості. Тому її підвищення безпосередньо впливає і на працівників із Minijob.

Як зміниться річний дохід працівників із Minijob

За умови безперервної зайнятості протягом усього року максимальний річний дохід у межах Minijob зросте з 7236 до 7596 євро.

Працівник, який раніше працював приблизно 43 години на місяць, зможе зберегти такий самий обсяг зайнятості, але отримуватиме вищу зарплату.