Гроші за невикористані поїздки повертають поступово — пояснення КМДА Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси Повернення відбувається поступово

Користувачам застосунку «Київ Цифровий» поступово повертають кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами. Усі гроші мають відобразитися в транспортному Гаманці орієнтовно до кінця цього тижня, тобто до 20 вересня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Йдеться про поїздки, які залишилися на транспортних картах після зміни тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.

Коли повернуть усі кошти

Повернення відбувається поступово. Тому якщо наразі в застосунку відображається не вся сума, варто зачекати — решта коштів надійде найближчим часом.