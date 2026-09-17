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Гроші за невикористані поїздки повертають поступово — пояснення КМДА

Особисті фінанси
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Повернення відбувається поступово
Повернення відбувається поступово
Користувачам застосунку «Київ Цифровий» поступово повертають кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами. Усі гроші мають відобразитися в транспортному Гаманці орієнтовно до кінця цього тижня, тобто до 20 вересня.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Йдеться про поїздки, які залишилися на транспортних картах після зміни тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.

Коли повернуть усі кошти

Повернення відбувається поступово. Тому якщо наразі в застосунку відображається не вся сума, варто зачекати — решта коштів надійде найближчим часом.
Якщо транспортну карту поповнювали кілька разів, кошти також повертатимуться частинами. Наприклад, якщо на карті залишалися невикористані поїздки після трьох поповнень, повернення за кожне з них може відобразитися окремо.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївПерсональні фінанси
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