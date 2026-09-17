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МОН оголошує конкурс на стипендії Кабміну для молодих учених

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МОН оголошує конкурс на стипендії Кабміну для молодих учених
МОН оголошує конкурс на стипендії Кабміну для молодих учених
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Терміни

Подання документів здійснюється винятково в електронному вигляді через Національну електронну науково-інформаційну систему NAUKA. Кінцевий термін подання документів — 13 жовтня 2026 року.
Кожен претендент подає документи самостійно через систему. Доступ для внесення документів надано з 16 вересня.
У межах цього відбору доступні 190 стипендіальних місць.

Деталі

Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона строком на два роки та виплачуються за місцем основної роботи або навчання додатково до посадового окладу, іменної чи звичайної академічної стипендії, доплат і надбавок.

Хто може взяти участь

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які на момент висунення відповідають визначенню терміна «молодий вчений» згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти та інші молоді вчені наукових установ, організацій і закладів вищої освіти.
Кандидатів висувають за місцем їхньої основної роботи або навчання вчені, наукові, науково-технічні чи технічні ради. Для висунення потрібні письмові рекомендації щонайменше двох докторів наук, обізнаних із науковими результатами і здібностями претендента. Рішення ухвалюється таємним голосуванням і потребує підтримки не менш як двох третин присутніх членів ради.
Повний перелік необхідних документів, порядок подання заявки та покрокова інструкція для претендентів і відповідальних осіб установ доступні за посиланням:
Подання документів на конкурс у системі NAUKA
Для участі претендент самостійно завантажує до системи електронні копії таких документів:
  • супровідний лист;
  • лист-подання від закладу вищої освіти або наукової установи із зазначенням наукових результатів претендента та можливостей для проведення досліджень;
  • витяг із протоколу засідання відповідної ради про висунення претендента за результатами таємного голосування;
  • відомості про претендента, завірені відділом кадрів;
  • рекомендації щонайменше двох докторів наук;
  • список наукових публікацій за останні п’ять років та копії не більш як трьох найважливіших праць;
  • відомості про наукові результати претендента за встановленою формою;
  • довідка Державної прикордонної служби України за період з 1 вересня 2025 року до 1 вересня 2026 року.
Після призначення стипендії переможці мають подати до МОН оригінали зазначених документів, платіжні реквізити закладу або установи в Державній казначейській службі України у форматі IBAN та згоди на обробку персональних даних.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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