МОН оголошує конкурс на стипендії Кабміну для молодих учених Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси МОН оголошує конкурс на стипендії Кабміну для молодих учених

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Не вистачає грошей? Запасний план на будь-який неприємний випадок — кредитна картка з вигідними умовами. Обирайте у зручному каталозі на Finance.ua.

Терміни

Подання документів здійснюється винятково в електронному вигляді через Національну електронну науково-інформаційну систему NAUKA. Кінцевий термін подання документів — 13 жовтня 2026 року.

Кожен претендент подає документи самостійно через систему. Доступ для внесення документів надано з 16 вересня.

У межах цього відбору доступні 190 стипендіальних місць.

Деталі

Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона строком на два роки та виплачуються за місцем основної роботи або навчання додатково до посадового окладу, іменної чи звичайної академічної стипендії, доплат і надбавок.

Хто може взяти участь

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які на момент висунення відповідають визначенню терміна «молодий вчений» згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти та інші молоді вчені наукових установ, організацій і закладів вищої освіти.

Кандидатів висувають за місцем їхньої основної роботи або навчання вчені, наукові, науково-технічні чи технічні ради. Для висунення потрібні письмові рекомендації щонайменше двох докторів наук, обізнаних із науковими результатами і здібностями претендента. Рішення ухвалюється таємним голосуванням і потребує підтримки не менш як двох третин присутніх членів ради.

Повний перелік необхідних документів, порядок подання заявки та покрокова інструкція для претендентів і відповідальних осіб установ доступні за посиланням:

Для участі претендент самостійно завантажує до системи електронні копії таких документів:

супровідний лист;

лист-подання від закладу вищої освіти або наукової установи із зазначенням наукових результатів претендента та можливостей для проведення досліджень;

витяг із протоколу засідання відповідної ради про висунення претендента за результатами таємного голосування;

відомості про претендента, завірені відділом кадрів;

рекомендації щонайменше двох докторів наук;

список наукових публікацій за останні п’ять років та копії не більш як трьох найважливіших праць;

відомості про наукові результати претендента за встановленою формою;

довідка Державної прикордонної служби України за період з 1 вересня 2025 року до 1 вересня 2026 року.