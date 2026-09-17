Встигніть до 30 жовтня. Як отримати 19 400 грн зимової допомоги від держави (умови) Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси Встигніть до 30 жовтня. Як отримати 19 400 грн зимової допомоги від держави (умови)

Українці з вразливих категорій, які отримають 19 400 гривень зимової підтримки, зможуть витратити ці кошти на власний розсуд.

Про це йдеться в нашому новому відео.

Гроші не прив’язані до конкретних товарів чи послуг. Тобто це не сертифікат на дрова і не талон на вугілля. Це жива готівка, яку сім’я може направити куди завгодно, аби це стосувалось підготовки до зими — паливо, теплий одяг, оплата комунальних послуг, або будь-які інші зимові потреби.

Гроші йдуть через спеціальний гуманітарний рахунок у Національному банку України. Кошти на цей рахунок спрямовують міжнародні донори. І що важливо — влада розробила уніфіковані рамки, за якими держава та гуманітарні партнери працюють за єдиними правилами на різних територіях.

Тобто це не хаотична роздача, а структурована програма зі спільним фінансуванням держави й міжнародних партнерів. Допомога виплачується з розрахунку на одне домогосподарство — тобто не на кожну особу окремо, а на сім’ю чи господарство в цілому.

Хто саме може оформити цю допомогу

Держава та міжнародні партнери спільно визначили певну кількість найбільш вразливих категорій людей. Слухайте уважно, можливо, ви або ваші близькі підпадаєте під одну з них.

Перша — отримувачі субсидій на придбання пічного палива, скрапленого газу та оплату житлово-комунальних послуг.

Друга — особи, які отримують допомогу при народженні дитини. Третя — люди з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Четверта — багатодітні сім’ї.

П’ята — одинокі матері та батьки, які отримують державну допомогу.

Шоста — одинокі непрацездатні пенсіонери. Це саме та категорія, про яку я хочу сказати окремо, бо аудиторія цього каналу — переважно люди старшого віку. Якщо ви пенсіонер і живете самі, без працездатних членів родини поруч — перевірте, чи підпадаєте ви під цей критерій.

Сьома — сім'ї внутрішньо переміщених осіб. Але тут є важливий виняток: це не стосується тих, кого безоплатно розмістили у приміщеннях, власникам яких держава вже компенсує комунальні послуги та паливо. Тобто якщо за вас держава вже платить комуналку через власника житла — цю виплату ви не отримаєте, бо це було б подвійним фінансуванням.

Восьма — дитячі будинки сімейного типу. Дев’ята — прийомні сім’ї. Десята — сім'ї патронатних вихователів.

Програму поширять на мешканців міст, зокрема тих, хто живе у багатоповерхівках. Тобто якщо ви живете в квартирі і платите за центральне опалення чи газ — ви також потрапляєте в коло потенційних отримувачів, за умови, що відповідаєте одній із одинадцяти категорій.

Окремо програма охоплюватиме родини, які проживають на територіях активних бойових дій та в межах 50 кілометрів від лінії фронту або державного кордону. Це критично важлива деталь для людей, які живуть у прифронтових регіонах — саме там потреба в такій підтримці найвища.

Порада

Не відкладайте це на останній тиждень жовтня. Черги в ЦНАПах і Пенсійному фонді напередодні дедлайну традиційно зростають, тому краще зібрати документи і подати заяву заздалегідь.

Ця програма — це, по суті, приклад того, як держава разом із міжнародними донорами намагається закрити один із найбільш чутливих сезонних викликів для вразливих людей — підготовку до зими.