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Зарплати медиків хочуть підвищити у 2027 році: що заклали у бюджет

Особисті фінанси
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Медичні працівники
Медичні працівники
Лікарям та медсестрам можуть підвищити гарантований мінімальний рівень зарплати у 2027 році. Відповідне підвищення передбачене у проєкті державного бюджету на 2027 рік.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Скільки планують платити медикам

Уряд уже направив проєкт держбюджету на 2027 рік до Верховної Ради. За даними Міністерства охорони здоров’я, загальний обсяг видатків на охорону здоров’я має становити 292,5 млрд грн без урахування коштів місцевих бюджетів та фінансування відомчих медзакладів.
Із цієї суми 225 млрд грн передбачено на Програму медичних гарантій — на 33,5 млрд грн більше, ніж у 2026 році.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, збільшення фінансування має створити можливості для перегляду тарифів за Програмою медичних гарантій та підвищення оплати праці медичних працівників.
У МОЗ планують збільшити гарантований мінімальний рівень зарплати:
  • лікарів — до 30 тис. грн;
  • медичних сестер і медичних братів — до 20 тис. грн.
Для цього МОЗ опрацьовує зміни до постанови Кабінету Міністрів, яка визначає мінімальний рівень оплати праці медичних працівників.

На ліки та медичні програми дадуть більше коштів

Збільшення фінансування передбачене і для забезпечення пацієнтів ліками та медичними виробами.
На програму «Доступні ліки» у 2027 році планують спрямувати 21,7 млрд грн. Це на 13 млрд грн більше, ніж у 2026 році.
Ще 20,8 млрд грн передбачено на централізовані закупівлі ліків — на 5,6 млрд грн, або майже на 37%, більше за цьогорічний показник.
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Кошти мають спрямувати, зокрема, на закупівлю препаратів для лікування онкологічних і серцево-судинних захворювань, вірусних гепатитів, а також медичних виробів для ортопедичних, травматологічних і нейрохірургічних операцій.
Окремо понад 400 млн грн планують спрямувати на модернізацію бюро судово-медичної експертизи, зокрема на оновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази й підвищення оплати праці судово-медичних експертів.

Які ще видатки передбачені для медицини

У проєкті бюджету також закладені кошти на інші медичні програми. Зокрема:
  • 10 млрд грн — на програму «Скринінг здоровʼя 40+»;
  • 1,6 млрд грн — на безоплатне зубопротезування та стоматологічну допомогу для військовослужбовців, ветеранів та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • понад 4,3 млрд грн — на систему громадського здоров’я та боротьбу з епідеміями;
  • 1,2 млрд грн — субвенція місцевим бюджетам на поточні видатки закладів охорони здоров’я та забезпечення дітей із рідкісними захворюваннями спеціальним лікувальним харчуванням;
  • понад 160 млн грн — на одноразову допомогу молодим лікарям, які укладуть трирічний контракт для роботи у сільських і прифронтових громадах. Розмір допомоги становитиме 200 тис. грн;
  • 13,3 млрд грн — на публічні інвестиційні проєкти у сфері охорони здоров’я, з яких 8,3 млрд грн планують профінансувати із загального фонду держбюджету;
  • на 867 млн грн більше, ніж у 2026 році, — на медичну освіту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаМедицина
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