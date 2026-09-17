Зарплати медиків хочуть підвищити у 2027 році: що заклали у бюджет
Скільки планують платити медикам
- лікарів — до 30 тис. грн;
- медичних сестер і медичних братів — до 20 тис. грн.
На ліки та медичні програми дадуть більше коштів
Які ще видатки передбачені для медицини
- 10 млрд грн — на програму «Скринінг здоровʼя 40+»;
- 1,6 млрд грн — на безоплатне зубопротезування та стоматологічну допомогу для військовослужбовців, ветеранів та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- понад 4,3 млрд грн — на систему громадського здоров’я та боротьбу з епідеміями;
- 1,2 млрд грн — субвенція місцевим бюджетам на поточні видатки закладів охорони здоров’я та забезпечення дітей із рідкісними захворюваннями спеціальним лікувальним харчуванням;
- понад 160 млн грн — на одноразову допомогу молодим лікарям, які укладуть трирічний контракт для роботи у сільських і прифронтових громадах. Розмір допомоги становитиме 200 тис. грн;
- 13,3 млрд грн — на публічні інвестиційні проєкти у сфері охорони здоров’я, з яких 8,3 млрд грн планують профінансувати із загального фонду держбюджету;
- на 867 млн грн більше, ніж у 2026 році, — на медичну освіту.
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