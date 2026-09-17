Польща встановила мінімальну зарплату на 2027 рік — ЗМІ Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси Профспілки вимагали підвищити мінімалку до 5200 злотих

Із 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Польщі становитиме 4950 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка 32,30 злотих.

Як пише InPoland.net.pl, положення з цього питання було опубліковано у Віснику законів.

Таким чином, мінімальна зарплата наступного року не перевищить 5000 злотих, попри очікування частини працівників.

Як зміниться мінімальна зарплата

З 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата зросте з нинішніх 4806 до 4950 злотих брутто. Мінімальна погодинна ставка для визначених цивільно-правових договорів збільшиться з 31,40 до 32,30 злотих.

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Профспілки вимагали підвищити мінімалку до 5200 злотих

Розмір мінімальної зарплати на 2027 рік обговорювали під час засідань Ради соціального діалогу. Профспілки пропонували підвищити мінімальну зарплату щонайменше до 5200 злотих брутто. Представники роботодавців підтримували пропозицію уряду.

Оскільки сторонам не вдалося досягти домовленості, остаточний розмір мінімальної зарплати та погодинної ставки встановила Рада міністрів.

З 2015 року мінімалка в Польщі зросла на понад 3000 злотих — з 1750 злотих до 4950 злотих у 2027 році. Найбільше зростання відбулося у 2023 та 2024 роках, коли через високу інфляцію мінімальну заробітну плату підвищували двічі на рік.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.