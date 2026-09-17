Профспілки вимагали підвищити мінімалку до 5200 злотих
Розмір мінімальної зарплати на 2027 рік обговорювали під час засідань Ради соціального діалогу. Профспілки пропонували підвищити мінімальну зарплату щонайменше до 5200 злотих брутто. Представники роботодавців підтримували пропозицію уряду.
Оскільки сторонам не вдалося досягти домовленості, остаточний розмір мінімальної зарплати та погодинної ставки встановила Рада міністрів.
З 2015 року мінімалка в Польщі зросла на понад 3000 злотих — з 1750 злотих до 4950 злотих у 2027 році. Найбільше зростання відбулося у 2023 та 2024 роках, коли через високу інфляцію мінімальну заробітну плату підвищували двічі на рік.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.
Також ми розповідали, що станом на червень 2026 року середня зарплата у корпоративному секторі перевищила 9,4 тис. злотих брутто.