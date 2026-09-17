Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику Сьогодні 16:10 — Казна та Політика Прем’єр-міністр України Сергій Корецький

Кабінет Міністрів розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив механізми отримання компенсацій. Крім того, Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення», — зазначив Корецький.

У проекті державного бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю видатків на страхування воєнних ризиків. Водночас, бізнес потребує підтримки вже сьогодні, тому уряд розширює чинну програму.

Які зміни передбачає програма

По-перше, Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного воєнного ризику.

Також розширили перелік майна, за пошкодження або знищення якого підприємства можуть отримати компенсацію. До нього додали:

пальне;

транспорт для перевезення та зберігання пального;

сільськогосподарську техніку;

вантажівки;

причепи.

За словами очільника уряду, це рішення стосується паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак.

Крім того, максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 млн грн на рік. Механізм також поширюється на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спрощуються.

Крім того, цього тижня Кабмін розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити тепер можна буде отримати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі.