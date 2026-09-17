Співвласник Нової пошти розкритикував ПДВ на міжнародні посилки і прогнозує проблеми для ритейлу та логістики Сьогодні 14:33 — Казна та Політика Новий ПДВ на посилки

Запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро може збільшити навантаження на митницю, подовжити терміни доставки та вплинути на українських споживачів, ритейл і логістичний сектор.

Про це співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк написав на своїй сторінці у Facebok.

Поперешнюк розкритикував оподаткування посилок

Рада ухвалила рішення про запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

«Уряду все-таки вдалося протягнути цей шкідливий для економіки податок. Співчуваю всім, бо від оподаткування посилок постраждає практично кожен», — написав Поперешнюк.

За його словами, вартість посилок та терміни доставки зростуть, через це українці будуть витрачати більше грошей, адже альтернативи асортименту імпортних товарів не існує.

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Крім того, постраждає український ритейл, якому й так важко від ударів по складах, а тут ще й у споживачів залишиться менше грошей на покупки.

«На митниці утвориться колапс через збільшення навантаження у десятки, а може й сотні разів, тому постраждає логістика. І не тільки у поштових операторів. Це стосуватиметеся всіх перевізників, що у свою чергу вплине на зростання контрабанди. Держава завжди прагне розширювати контроль, підвищувати податки і тиснути на бізнес. Але кожен новий податок завжди гальмуватиме економічний розвиток, добробут та обороноздатність нашої країни», — підсумував Поперешнюк.

Що відомо про законопроєкт

Раніше Finance.ua писав , що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 16051−1, який передбачає запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості.

Законопроєкт пропонує скасувати чинне звільнення від ПДВ для міжнародних відправлень вартістю до €150 (приблизно 7 724 грн), які до цього податком не обкладалися. Тобто податок поширюватиметься і на недорогі покупки з іноземних онлайн-платформ, зокрема таких як Temu та AliExpress.

Для покупок вартістю до €150 ПДВ пропонується нараховувати та сплачувати через електронну платформу.