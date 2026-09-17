Співвласник Нової пошти розкритикував ПДВ на міжнародні посилки і прогнозує проблеми для ритейлу та логістики

Крім того, постраждає український ритейл, якому й так важко від ударів по складах, а тут ще й у споживачів залишиться менше грошей на покупки.
«На митниці утвориться колапс через збільшення навантаження у десятки, а може й сотні разів, тому постраждає логістика. І не тільки у поштових операторів. Це стосуватиметеся всіх перевізників, що у свою чергу вплине на зростання контрабанди. Держава завжди прагне розширювати контроль, підвищувати податки і тиснути на бізнес. Але кожен новий податок завжди гальмуватиме економічний розвиток, добробут та обороноздатність нашої країни», — підсумував Поперешнюк.
Раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 16051−1, який передбачає запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості.
Законопроєкт пропонує скасувати чинне звільнення від ПДВ для міжнародних відправлень вартістю до €150 (приблизно 7 724 грн), які до цього податком не обкладалися. Тобто податок поширюватиметься і на недорогі покупки з іноземних онлайн-платформ, зокрема таких як Temu та AliExpress.
Для покупок вартістю до €150 ПДВ пропонується нараховувати та сплачувати через електронну платформу.
Водночас некомерційні міжнародні посилки від однієї фізичної особи іншій залишаться звільненими від ПДВ, якщо їхня вартість не перевищує €45 та вони пересилаються без будь-якої оплати.