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Співвласник Нової пошти розкритикував ПДВ на міжнародні посилки і прогнозує проблеми для ритейлу та логістики

Казна та Політика
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Новий ПДВ на посилки
Новий ПДВ на посилки
Запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро може збільшити навантаження на митницю, подовжити терміни доставки та вплинути на українських споживачів, ритейл і логістичний сектор.
Про це співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк написав на своїй сторінці у Facebok.

Поперешнюк розкритикував оподаткування посилок

Рада ухвалила рішення про запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.
«Уряду все-таки вдалося протягнути цей шкідливий для економіки податок. Співчуваю всім, бо від оподаткування посилок постраждає практично кожен», — написав Поперешнюк.
За його словами, вартість посилок та терміни доставки зростуть, через це українці будуть витрачати більше грошей, адже альтернативи асортименту імпортних товарів не існує.
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Крім того, постраждає український ритейл, якому й так важко від ударів по складах, а тут ще й у споживачів залишиться менше грошей на покупки.
«На митниці утвориться колапс через збільшення навантаження у десятки, а може й сотні разів, тому постраждає логістика. І не тільки у поштових операторів. Це стосуватиметеся всіх перевізників, що у свою чергу вплине на зростання контрабанди. Держава завжди прагне розширювати контроль, підвищувати податки і тиснути на бізнес. Але кожен новий податок завжди гальмуватиме економічний розвиток, добробут та обороноздатність нашої країни», — підсумував Поперешнюк.
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Що відомо про законопроєкт

Раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 16051−1, який передбачає запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості.
Законопроєкт пропонує скасувати чинне звільнення від ПДВ для міжнародних відправлень вартістю до €150 (приблизно 7 724 грн), які до цього податком не обкладалися. Тобто податок поширюватиметься і на недорогі покупки з іноземних онлайн-платформ, зокрема таких як Temu та AliExpress.
Для покупок вартістю до €150 ПДВ пропонується нараховувати та сплачувати через електронну платформу.
Водночас некомерційні міжнародні посилки від однієї фізичної особи іншій залишаться звільненими від ПДВ, якщо їхня вартість не перевищує €45 та вони пересилаються без будь-якої оплати.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗаконопроєктиНова Пошта
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