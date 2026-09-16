Рада підтримала скасування пільги на посилки до €150 Сьогодні 12:22 Посилки

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 16051−1, який передбачає запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості.

За документ проголосували 273 народні депутати.

Про це йдеться у повідомленні ВР.

Що зміниться для міжнародних посилок

Законопроєкт пропонує скасувати чинне звільнення від ПДВ для міжнародних відправлень вартістю до €150 (приблизно 7 724 грн), які до цього податком не обкладалися. Тобто податок поширюватиметься і на недорогі покупки з іноземних онлайн-платформ, зокрема таких як Temu та AliExpress.

Для покупок вартістю до €150 ПДВ пропонується нараховувати та сплачувати через електронну платформу.

Водночас некомерційні міжнародні посилки від однієї фізичної особи іншій залишаться звільненими від ПДВ, якщо їхня вартість не перевищує €45 та вони пересилаються без будь-якої оплати.

Нові правила, якщо закон ухвалять, мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, законопроєкт є частиною міжнародних зобов’язань України. Він також заявив у парламенті, що ухвалення необхідних законів пов’язане з можливістю отримання міжнародного фінансування.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має наблизити українське податкове законодавство до права ЄС.