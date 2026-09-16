Рада підтримала скасування пільги на посилки до €150

Законопроєкт пропонує скасувати чинне звільнення від ПДВ для міжнародних відправлень вартістю до €150 (приблизно 7 724 грн), які до цього податком не обкладалися. Тобто податок поширюватиметься і на недорогі покупки з іноземних онлайн-платформ, зокрема таких як Temu та AliExpress.
Для покупок вартістю до €150 ПДВ пропонується нараховувати та сплачувати через електронну платформу.
Водночас некомерційні міжнародні посилки від однієї фізичної особи іншій залишаться звільненими від ПДВ, якщо їхня вартість не перевищує €45 та вони пересилаються без будь-якої оплати.
Нові правила, якщо закон ухвалять, мають запрацювати не раніше липня 2027 року.
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, законопроєкт є частиною міжнародних зобов’язань України. Він також заявив у парламенті, що ухвалення необхідних законів пов’язане з можливістю отримання міжнародного фінансування.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має наблизити українське податкове законодавство до права ЄС.
Водночас противники документа наголошували на можливих ризиках для виробників НРК і дронів через потенційні затримки комплектуючих на кордоні.