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Неплатоспроможні банки у серпні виплатили кредиторам майже 270 млн грн

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Гривня
Гривня
У серпні неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, продовжували погашати вимоги кредиторів. За місяць на ці виплати було спрямовано понад 269 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Хто отримав найбільші виплати

Із загальної суми 202,7 млн грн АТ «Банк Січ», який перебуває в процесі ліквідації, перерахував кредиторам сьомої черги. Серед них — юридичні особи-клієнти банку, які не є пов’язаними з ним особами.
Ще понад 62,3 млн грн спрямували на задоволення вимог кредиторів сьомої черги ПАТ «Промінвестбанк».
Крім того, 3,6 млн грн направили на погашення вимог третьої черги. Зокрема, до них належать витрати Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам відповідно до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Решту коштів виплатили кредиторам інших черг.
«Задоволення вимог кредиторів є важливою складовою роботи Фонду. Ми прагнемо якомога ефективніше працювати з активами банків у ліквідації, адже кожна гривня, яка повертається кредиторам, має важливе економічне значення», — пояснила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Скільки уже виплатили кредиторам банки в ліквідації

Загалом станом на 1 вересня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 77,9 млрд грн.
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Із цієї суми близько 18 млрд грн припадає на погашення вимог забезпечених кредиторів. Зокрема, 16,7 млрд грн отримав Національний банк України, у тому числі за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майно поручителів.
Кошти для погашення вимог кредиторів Фонд отримує завдяки продажу та управлінню активами банків, що ліквідуються. Це, зокрема, погашення кредитів, доходи від цінних паперів, оренда майна та інші джерела.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниФГВФО
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