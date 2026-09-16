Продаж авто через Дію — які є обмеження Сьогодні 09:13 — Технології&Авто Продаж авто через Дію

Продати транспортний засіб онлайн через Дію можна за кілька кроків, але така можливість доступна не для всіх угод. На онлайн-перереєстрацію впливають тип транспортного засобу, кількість його продажів протягом року та результати автоматичних перевірок.

Із посиланням на ГСЦ МВС розповідаємо, хто може скористатися послугою та як відбувається продаж транспортного засобу через Дію.

Який транспорт можна продати через Дію

Фізичні особи можуть укласти договір купівлі-продажу та перереєструвати через застосунок Дія:

легковий автомобіль;

мотоцикл;

мопед.

При цьому онлайн-послугою можна скористатися лише один раз на календарний рік. Це пов’язано з правилами оподаткування.

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Так, перший продаж легкового автомобіля або мотоцикла (мопеда) протягом календарного року не оподатковується. Під час повторного продажу транспортного засобу відповідного типу протягом року виникає необхідність сплати податків.

Тому перша реєстрація, а також друга, третя та наступні перереєстрації у зв’язку зі зміною власника, якщо вони передбачають сплату податків, через Дію недоступні.

Створено за допомогою ШІ

Це стосується, зокрема, легкових і вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів, мопедів, причепів, напівпричепів, великотоннажного та технологічного транспорту. У таких випадках потрібно звернутися до сервісного центру МВС.

Що потрібно для продажу через Дію

Для оформлення договору в продавця в застосунку мають відображатися:

ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

зареєстроване місце проживання.

Покупець може залишити старий номерний знак, якщо він відповідає чинному ДСТУ, або замовити новий із літеросполукою (серією) DI.

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Також можна обрати формат свідоцтва про реєстрацію: звичайний пластиковий документ або виключно електронне свідоцтво без виготовлення паперового документа на бланку.

Перед укладенням договору транспортний засіб, продавця та покупця автоматично перевіряють за державними реєстрами та іншими інформаційними ресурсами.

Якщо авто перебуває в розшуку, під арештом або щодо власника встановлені обмеження, онлайн-угоду не схвалять. Відмова автоматично надійде користувачам.

Як відбувається перереєстрація

Після успішної перевірки договір і заява надходять до сервісного центру МВС.

Якщо покупець замовив новий номерний знак серії DI, адміністратор закріплює його та друкує свідоцтво про реєстрацію на нового власника. Якщо обрано виключно електронне свідоцтво, пластиковий документ не виготовляють — після завершення перереєстрації він відображатиметься в Дії.

Готові документи передають до ДП «Інфотех», яке організовує їх доставку поштовим оператором протягом 10 днів.

Якщо замовлено новий номерний знак серії DI, керувати транспортним засобом можна лише після його отримання.

Якщо покупець залишив старий номер, користуватися транспортним засобом можна одразу після появи електронного свідоцтва про реєстрацію в Дії.

Навіщо потрібен Дія. Підпис

Щоб оформлення договору пройшло без перерв, Дія. Підпис радять активувати ще до подання заявки на купівлю-продаж.

Алгоритм такий: