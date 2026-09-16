Продаж авто через Дію — які є обмеження
Який транспорт можна продати через Дію
- легковий автомобіль;
- мотоцикл;
- мопед.
Що потрібно для продажу через Дію
- ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- зареєстроване місце проживання.
Як відбувається перереєстрація
- Після успішної перевірки договір і заява надходять до сервісного центру МВС.
- Якщо покупець замовив новий номерний знак серії DI, адміністратор закріплює його та друкує свідоцтво про реєстрацію на нового власника. Якщо обрано виключно електронне свідоцтво, пластиковий документ не виготовляють — після завершення перереєстрації він відображатиметься в Дії.
- Готові документи передають до ДП «Інфотех», яке організовує їх доставку поштовим оператором протягом 10 днів.
- Якщо замовлено новий номерний знак серії DI, керувати транспортним засобом можна лише після його отримання.
- Якщо покупець залишив старий номер, користуватися транспортним засобом можна одразу після появи електронного свідоцтва про реєстрацію в Дії.
Навіщо потрібен Дія. Підпис
- створити Дія. Підпис у застосунку;
- подати заявку на купівлю-продаж транспортного засобу;
- підписати договір обома сторонами.
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