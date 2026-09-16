Anthropic запустила Claude для фінансових радників
Компанія Anthropic представила Claude for Financial Advisors — спеціальний набір інструментів для фінансових радників. ШІ-помічник зможе готувати інформацію до зустрічей із клієнтами, аналізувати їхні активи та операції, а після розмови — формувати листи й створювати завдання в CRM.
Про це повідомляє Anthropic.
Claude автоматизує підготовку до зустрічей
У компанії стверджують, що фінансові радники витрачають на безпосередні зустрічі з клієнтами лише близько шостої частини свого часу. Решта йде, зокрема, на підготовку, пошук інформації в різних системах і документування результатів розмов.
Тож Claude for Financial Advisors має забрати частину цієї рутини на себе. Для цього Anthropic підключила Claude до сервісів, якими вже користуються фінансові компанії, зокрема BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com і Zocks.
Наприклад, перед дзвінком із клієнтом Claude може зібрати в одному місці інформацію про його активи, останні рухи коштів на рахунках і питання, які залишилися невирішеними після попередньої зустрічі.
Також ШІ-помічник може перевірити, чи не надто сильно портфель відхилився від запланованого розподілу активів і чи немає в ньому надмірної концентрації окремих позицій. Після цього Claude здатен підготувати чернетку пояснення для клієнта.
ШІ аналізуватиме дані
ШІ-асистент також може зіставити спадковий план із власниками рахунків і бенефіціарами, переглянути дані з попередньої податкової декларації та сформувати список питань, які варто обговорити. А ще Claude зможе з транскрипту розмови зробити коротке резюме, чернетку листа клієнту та список наступних кроків для CRM.
Плагін Claude for Financial Advisors уже доступний. Anthropic рекомендує фінансовим компаніям використовувати його з корпоративним тарифом Enterprise, зокрема через журнали аудиту для збереження історії роботи.
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