Volvo виводить на ринок потужні гібриди нового покоління Сьогодні 01:49 — Технології&Авто Volvo Car AB XC90

Шведський виробник Volvo Car AB, який контролюється китайською Geely, оголосив про вихід на ринки Європи та США нових гібридних автомобілів із великим запасом ходу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Першими такими версіями стануть бестселери марки XC60 та XC90, оснащені потужнішими акумуляторами. Вони здатні подолати до 200 та 160 кілометрів відповідно лише на одному заряді, що суттєво перевищує показники попередників.

Раніше плагін-гібриди розглядалися виключно як перехідний етап до повністю електричних машин, проте зростання цін на паливо та нестача зарядних інфраструктур змусили автовиробників переглянути стратегію.

Зміна планів компанії

Комерційний директор Volvo Ерік Северінсон зазначив, що перехід виявився складнішим, ніж очікувалося кілька років тому, тому компанія обрала більш прагматичне рішення.

Два роки тому шведський бренд вже відмовився від жорсткої мети повністю перейти на електромобілі до 2030 року, визнавши, що попит на авто з ДВЗ та гібриди зберігатиметься ще протягом наступного десятиліття.

Конкуренція

На глобальному ринку нові моделі Volvo конкуруватимуть із гібридними пропозиціями від німецьких автогігантів Mercedes-Benz, BMW і Volkswagen, а також продукцією Lexus і Range Rover.

Зростанню популярності таких машин також сприяють дорожче пальне через міжнародні конфлікти та поява ефективніших технологій від азійських виробників.