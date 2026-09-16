Третину звільнених через ШІ працівників доведеться повернути на роботу — дослідження Сьогодні 05:34 — Технології&Авто Штучний інтелект не замінить усіх

Працівники, яких компанії звільнили через переорієнтацію на штучний інтелект, у найближчі роки можуть знову отримати роботу. Організації можуть не лише повторно наймати колишніх співробітників, а й відновлювати посади, скорочені під час впровадження ШІ.

Такий прогноз міститься в новому дослідженні Gartner.

За оцінками аналітиків, до 2027 року 75% організацій, які розраховували скоротити витрати завдяки підвищенню продуктивності штучного інтелекту замість інвестицій у працівників, поступатимуться компаніям, що спрямували отриману економію на модернізацію та навчання персоналу.

Організації, які суттєво скоротили штат, очікуючи на зростання продуктивності завдяки автоматизації, можуть бути змушені перейти до нової людиноцентричної моделі. У її межах штучний інтелект виконуватиме рутинну роботу, а навички та здібності працівників використовуватимуться для досягнення кращих результатів.

ШІ не має бути заміною працівникам

«Коли керівники бізнесу та ІТ-відділів озирнуться на ранню еру штучного інтелекту, вони зрозуміють, що їхньою найбільшою помилкою було переконання, ніби автоматизація роботи є головною метою, тоді як розширення можливостей працівників було справжньою можливістю», — зазначила віцепрезидентка-аналітикиня Gartner Торі Полман.

За її словами, така помилка може мати серйозні наслідки не лише для бізнесу, а й для окремих людей. Причиною цього стане неправильне розуміння того, які можливості насправді пропонує штучний інтелект.

Компаніям радять переглянути підхід до продуктивності

За прогнозом Gartner, у 2029 році трохи менше третини працівників, яких звільнили через автоматизацію, можуть потребувати повторного найму. Це означає, що організації вже зараз можуть почати перебудову своїх підходів до управління персоналом.