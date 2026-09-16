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Третину звільнених через ШІ працівників доведеться повернути на роботу — дослідження

Технології&Авто
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Штучний інтелект не замінить усіх
Штучний інтелект не замінить усіх
Працівники, яких компанії звільнили через переорієнтацію на штучний інтелект, у найближчі роки можуть знову отримати роботу. Організації можуть не лише повторно наймати колишніх співробітників, а й відновлювати посади, скорочені під час впровадження ШІ.
Такий прогноз міститься в новому дослідженні Gartner.
За оцінками аналітиків, до 2027 року 75% організацій, які розраховували скоротити витрати завдяки підвищенню продуктивності штучного інтелекту замість інвестицій у працівників, поступатимуться компаніям, що спрямували отриману економію на модернізацію та навчання персоналу.
Організації, які суттєво скоротили штат, очікуючи на зростання продуктивності завдяки автоматизації, можуть бути змушені перейти до нової людиноцентричної моделі. У її межах штучний інтелект виконуватиме рутинну роботу, а навички та здібності працівників використовуватимуться для досягнення кращих результатів.

ШІ не має бути заміною працівникам

«Коли керівники бізнесу та ІТ-відділів озирнуться на ранню еру штучного інтелекту, вони зрозуміють, що їхньою найбільшою помилкою було переконання, ніби автоматизація роботи є головною метою, тоді як розширення можливостей працівників було справжньою можливістю», — зазначила віцепрезидентка-аналітикиня Gartner Торі Полман.
За її словами, така помилка може мати серйозні наслідки не лише для бізнесу, а й для окремих людей. Причиною цього стане неправильне розуміння того, які можливості насправді пропонує штучний інтелект.

Компаніям радять переглянути підхід до продуктивності

За прогнозом Gartner, у 2029 році трохи менше третини працівників, яких звільнили через автоматизацію, можуть потребувати повторного найму. Це означає, що організації вже зараз можуть почати перебудову своїх підходів до управління персоналом.
«Керівники бізнесу та ІТ повинні розробити стратегію „реміксу талантів“, яка використовуватиме штучний інтелект для переформатування ролей і перенаправлення працівників із менш продуктивної роботи на нові можливості», — сказала Полман.
За матеріалами:
Finance.ua
ШІТехнологіїРобота
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