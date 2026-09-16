OpenAI планує показати демо власного гуманоїдного робота у 2027 році Сьогодні 04:32 — Технології&Авто CEO компанії OpenAI Сем Альтман

OpenAI хоче показати перше демо власного гуманоїдного робота вже у 2027-му році. Компанія вже набирає інженерів, які працюватимуть над його моторами, приводами, електронікою та готувати до серійного виробництва

Про це CEO компанії Сем Альтман розповів в інтерв’ю Fortune Magazine.

«У 2027 році в нас буде круте демо — справді чудове. Не думаю, що роботи ходитимуть вулицями ще протягом кількох років після цього, але в нас буде щось вражаюче», — заявив Альтман.

OpenAI шукає інженерів для робототехнічного напряму

На кар’єрному сайті компанії зараз відкриті 26 вакансій у Robotics.

OpenAI шукає інженерів, які працюватимуть з електронікою, прошивками, системами керування, сенсорами, машинним навчанням і прототипами.

Є й вакансії для розробки електродвигунів, передач та інших компонентів, які безпосередньо відповідають за рух робота.

Чому OpenAI цікавиться гуманоїдною формою

Альтман раніше пояснював, чому компанію цікавить саме гуманоїдна форма. Світ уже побудований під людину: двері, сходи, автомобілі, клавіатури, кухні та заводське обладнання розраховані на тіло з двома руками та двома ногами. Тому роботу в формі людини простіше «вписатися» в навколишній світ.

Утім, на його думку, створити достатньо розумний ШІ-мозок, який зможе керувати тілом і нормально взаємодіяти з фізичним світом, буде складно.

У есе The Gentle Singularity Альтман припускав таку послідовність: у 2025 році ШІ-агенти починають виконувати реальну інтелектуальну роботу, у 2026-му ШІ допомагає робити нові наукові відкриття, а 2027-й може стати роком роботів, які виходять у фізичний світ.