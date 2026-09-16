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OpenAI купила компанію, яка покращує камери смартфонів за допомогою ШІ

Технології&Авто
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Стартап заснували у 2019 році колишні інженери Apple Зів Аттар і Том Бішоп
Стартап заснували у 2019 році колишні інженери Apple Зів Аттар і Том Бішоп
OpenAI придбала компанію Glass Imaging, яка розробляє технології для камер смартфонів. Сума угоди перевищила $300 млн.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Glass Imaging заснували колишні інженери Apple

Стартап заснували у 2019 році колишні інженери Apple Зів Аттар і Том Бішоп, які раніше керували командою, що створила Portrait Mode для iPhone. До угоди Glass Imaging залучила близько $30 млн інвестицій.
Компанія використовує нейромережі для покращення якості фотографій безпосередньо під час зйомки. Замість звичайного редагування готового фото алгоритми навчаються особливостям конкретних камер та їхніх систем, що дозволяє отримувати кращі зображення навіть за фізичних обмежень камер смартфонів.

OpenAI розвиває напрям власних пристроїв

OpenAI не прокоментувала угоду. Придбання може бути пов’язане з планами компанії щодо власних пристроїв — за чутками, вона працює над смартфоном, навушниками та іншими ШІ-пристроями.
У 2025 році OpenAI також оголосила про співпрацю Сема Альтмана з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Компанія згодом придбала стартап io, створений Айвом, за $6,5 млрд.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIAppleТехнології
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