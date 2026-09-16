ПФУ не веде статистику відмов у субсидіях: які причини передбачає закон Сьогодні 09:29 — Особисті фінанси Для більшості чинних одержувачів субсидію перепризначають автоматично

Пенсійний фонд України не має задокументованої статистики щодо кількості домогосподарств, яким від початку 2026 року відмовили у призначенні житлової субсидії або припинили вже призначену виплату.

Про це ПФУ повідомив у коментарі The Page.

«Щодо запитуваних даних про кількість домогосподарств, яким протягом 2026 року відмовлено в призначенні житлової субсидії / припинено виплату, Пенсійний фонд України не отримував та не створював щодо цього питання інформації, яка б відповідала критеріям „відображеності та задокументованості“ і була публічною», — повідомили у ПФУ.

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Водночас у Фонді назвали обставини, які можуть стати підставою для відмови в субсидії або припинення її виплати. Серед них майновий і фінансовий стан домогосподарства, заборгованість за комунальні послуги, недостовірні дані та зміна місця проживання.

Чому ПФУ може відмовити у субсидії

Серед причин:

невідповідність встановленим майновим критеріям;

невідповідність фінансовим критеріям;

заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.

Підставою для відмови можуть бути, зокрема, певні покупки, наявність нового автомобіля або значних заощаджень у банках.

Наявність боргу за комунальні послуги також не означає автоматичну відмову в субсидії. Значення мають розмір і строк такої заборгованості та інші передбачені законодавством умови.

Коли можуть припинити вже призначену субсидію

ПФУ також не має статистики щодо кількості домогосподарств, яким у 2026 році припинили виплату субсидії після її призначення.

Водночас у Фонді пояснили, що виплату можуть припинити, якщо виникли обставини, які впливають на право домогосподарства на допомогу або на її розмір.

Серед таких обставин:

подання недостовірних даних у заяві або декларації;

невиконання договору про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги;

зміна місця проживання;

припинення надання домогосподарству житлово-комунальних послуг.

Дані одержувачів субсидій додатково перевіряє Міністерство фінансів. Після отримання рекомендацій Мінфіну територіальні органи ПФУ можуть ухвалити рішення про призначення, перерахунок, припинення або поновлення виплат.

Для більшості чинних одержувачів субсидію перепризначають автоматично. Водночас автоматичне призначення не скасовує перевірку права домогосподарства на отримання допомоги.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Пенсійний фонд у серпні автоматично перерахував житлові субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%. Такий перерахунок проводять двічі на рік — у березні та серпні — у межах установленого строку призначення субсидії. Звертатися до Пенсійного фонду для проведення перерахунку не потрібно.