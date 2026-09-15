Найкращі маршрути подорожей потягом восени Сьогодні 21:33 — Світ Найкращі маршрути подорожей потягом восени

Портал про подорожі Euronews Travel, спираючись на аналіз японського залізничного оператора JR Pass, відібрав кілька наймальовничіших осінніх маршрутів поїздом у Європі та за її межами. У списку є кілька досить несподіваних місць.

Більшість із цих маршрутів організовано таким чином, що туристи можуть виходити на різних станціях, зупинятися там на день-два, а потім продовжувати подорож, фактично формуючи повноцінний тур.

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Лінія GoldenPass, Швейцарія

Тут немає нічого дивного, адже Швейцарія відома на весь світ своїми неймовірними альпійськими краєвидами. Знаменитий маршрут GoldenPass Line пролягає історичними залізницями, які були побудовані ще в 1890-х роках.

Цей 191-кілометровий маршрут, що починається в Монтре і закінчується в Інтерлакені, дозволяє милуватися культовими альпійськими краєвидами: від Женевського озера до панорамних краєвидів на Монблан, Маттерхорн та Ейгер.

Серед головних визначних пам’яток — історичний Шильонський замок (середньовічна фортеця на березі Женевського озера) та льодовик Цанфлерон, розташований на висоті близько 3000 метрів над рівнем моря.

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«Оскільки більше половини осені (52,55%) на маршруті стоїть ясна погода, а дощі йдуть приблизно один раз на чотири дні, кліматичні умови сприяють осіннім подорожам та огляду краєвидів», — повідомили Euronews Travel представники JR Pass.

Квиток у другий клас без бронювання місця можна придбати приблизно за 60 євро.

Tren de Sóller, Майорка

А ось іспанський острів Майорка, за яким давно вже закріпилася репутація місця «вічного літа», виглядає менш очевидним кандидатом до цього рейтингу.

Електрична залізниця «Трен-де-Сольєр», побудована в 1912 році (на ній досі використовуються оригінальні дерев’яні вагони), з’єднує Сольєр і Пальму, звиваючись серед недооцінених туристами гірських масивів і цитрусових гаїв.

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Цей маршрут ідеально підходить для поціновувачів мистецтва, оскільки на залізничному вокзалі Сольєра працюють дві постійні виставки з автентичними творами Міро та Пікассо.

Серед інших визначних пам’яток — кафедральний собор Санта-Марія, гірський хребет Серра-де-Трамунтана (об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) та нескінченні мальовничі краєвиди.

Вартість квитка туди й назад становить 40 євро.

Родопська вузькоколійна залізниця, Болгарія

Болгарська вузькоколійна залізниця — чудовий спосіб познайомитися з одним із найнезайманих куточків природи в Європі. Маршрут протяжністю 125 км з’єднує Верхньофракійську низовину з горами Родопи та Пірін і вважається одним із видатних інженерних досягнень країни.

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«Ця лінія, безсумнівно, є національним надбанням, яке цінують за багату історію, унікальні технічні характеристики та захоплюючі краєвиди», — йдеться на офіційному сайті залізниці.

На кожній станції та зупинці туристам доступний широкий вибір пішохідних маршрутів і мальовничих краєвидів на гірські хребти, золотисті букові ліси та затишні селища, що наче застигли в часі.

Оскільки восени тут у середньому буває всього п’ять дощових днів, на пасажирів чекає свіжа та ясна погода.

Вартість одноденного туру починається від 79 євро, але ціна може бути нижчою залежно від дати поїздки.

Залізниця Земмерінг, Австрія

Земмерінгська залізниця, відома як перша у світі лінія стандартної колії, прокладена через високогірний перевал, залишається однією з найвидатніших інженерних споруд, що діють і донині.

Подорожуючи маршрутом від Глоггніца до Мюрццушлага, пасажири можуть милуватися кам’яними віадуками, тунелями, прорубаними в скелях, та чудовими гірськими краєвидами.

У JR Pass зазначають, що маршрут дозволяє побачити «яскраву палітру кольорів» Австрії. Це, у поєднанні з ясною погодою, яка тримається майже половину осені, робить його ідеальним для поїздки в прохолодну пору року.

Вартість квитків стандартного класу на цю 36-хвилинну поїздку починається приблизно від 10 євро.

Schneeberg Railway, Австрія

Ця гірська лінія — одна з останніх збережених у Європі зубчастих залізниць, що доставляє пасажирів на станцію Хохшнееберг, розташовану на висоті 1800 метрів.

«Станція Баумгартнер — чудове місце для зупинки в дорозі», — зазначається на офіційному сайті залізниці Шнееберг.

Тут можна скуштувати знамениті «шнееберзькі бухтельн» — солодкі булочки з джемом, попутно насолоджуючись приголомшливими панорамними краєвидами на навколишні гірські вершини.

Вартість квитка для дорослих у низький сезон починається від 33,50 євро (в один бік).

Sagano Romantic Train, Японія

Маршрут «Романтичний поїзд Сагано» пролягає повз бамбуковий гай Арасіяма в Кіото. Ця 25-хвилинна поїздка вздовж річки Ходзу між станціями Сага-Арасіяма та Камеока дозволяє туристам побачити одні з найвражаючих пейзажів Азії, якими зручно милуватися з відкритого вагона поїзда.