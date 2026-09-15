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Wizz Air повертає рейси до Близького Сходу

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Протягом зимового сезону Wizz Air планує відновити 12 маршрутів
Протягом зимового сезону Wizz Air планує відновити 12 маршрутів
Угорський лоукостер Wizz Air поступово відновлює авіасполучення з країнами Близького Сходу, яке раніше призупинили через війну в Ірані та її наслідки. Частину рейсів авіакомпанія вже відновила, ще кілька напрямків мають запрацювати наприкінці жовтня.
Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на дані авіакомпанії.

Які рейси Wizz Air уже відновив

Цього тижня Wizz Air відновив польоти з Мілана та Рима до Джиди в Саудівській Аравії, а також рейс за маршрутом Будапешт — Амман у Йорданії.
З 25 жовтня лоукостер планує відновити рейси до Об’єднаних Арабських Еміратів:
  • Будапешт — Абу-Дабі;
  • Будапешт — Дубай;
  • Катовіце — Абу-Дабі;
  • Бухарест — Дубай.
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Із 27 жовтня також мають відновитися рейси за такими напрямками:
  • Будапешт — Джида;
  • Клуж — Абу-Дабі;
  • Краків — Абу-Дабі;
  • Ларнака — Абу-Дабі;
  • Софія — Абу-Дабі.

Скільки рейсів виконуватиме авіакомпанія

Загалом протягом зимового сезону Wizz Air планує відновити 12 маршрутів і виконувати 49 рейсів на тиждень до Йорданії, ОАЕ та Саудівської Аравії.
Авіакомпанія заявила, що на цих напрямках буде доступно близько 470 тисяч місць. На старті продажів квитки коштують від 24,99 євро, придбати їх можна на сайті Wizz Air та в мобільному застосунку авіакомпанії.
Для українців частина відновлених напрямків можуть бути зручними для подорожей із сусідніх країн — зокрема з Угорщини, Польщі та Румунії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Wizz Air залишається відданою українському ринку та з нетерпінням очікує можливості повернутися, щойно це стане можливим. «Ми щиро сподіваємося на якнайшвидше завершення війни й на те, що зможемо відновити рейси й знову поєднати Україну з рештою Європи. Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки», — заявляв авіапервізник.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Wizz AirАвіалінії
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