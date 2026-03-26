Чи повертається Wizz Air в Україну — пояснення компанії

Угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала нещодавнє повідомлення у соціальних мережах про «повернення в Україну», зазначивши, що йшлося про рекламну кампанію з набору персоналу.

Про це авіаперевізник повідомив у коментарі Суспільному.

У компанії наголосили, що кампанія була спрямована виключно на просування кар’єрних можливостей для громадян України. Там наголосили, що жодним чином не хотіли створити враження про відновлення польотів.

«Єдиною метою цієї (рекламної. — Ред.) кампанії було просування кар’єрних можливостей у Wizz Air для громадян України, адже ми й надалі прагнемо підтримувати розвиток української цивільної авіації. Кампанія жодним чином не мала на меті створити враження про (негайне) відновлення польотів до чи з України», — кажуть у компанії.

Там зазначили, що з огляду на війну в Україні та закритий повітряний простір, Wizz Air не може відновити діяльність.

Плани щодо повернення на ринок України

«Wizz Air залишається відданою українському ринку та з нетерпінням очікує можливості повернутися, щойно це стане можливим. Ми щиро сподіваємося на якнайшвидше завершення війни й на те, що зможемо відновити рейси й знову поєднати Україну з рештою Європи. Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки», — зауважив авіапервізник.

Також у Wizz Air стверджують, що прагнуть стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України, щойно це дозволять обставини.

Довідка Finance.ua:

раніше в Instagram Wizz Air запустила рекламну кампанію з повідомленням «Україно, ми повертаємось додому». Гіперлінк у цьому оголошенні веде до форми подачі заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів щодо України;

у 2025 році авіакомпанія Wizz Air повідомляла, що готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню з росією. Компанія збирається відновити близько 30 маршрутів;

міжнародний аеропорт «Львів» вивчав можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.