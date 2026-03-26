0 800 307 555
укр
Чи повертається Wizz Air в Україну — пояснення компанії

403
Угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала нещодавнє повідомлення у соціальних мережах про «повернення в Україну», зазначивши, що йшлося про рекламну кампанію з набору персоналу.
Про це авіаперевізник повідомив у коментарі Суспільному.
У компанії наголосили, що кампанія була спрямована виключно на просування кар’єрних можливостей для громадян України. Там наголосили, що жодним чином не хотіли створити враження про відновлення польотів.
«Єдиною метою цієї (рекламної. — Ред.) кампанії було просування кар’єрних можливостей у Wizz Air для громадян України, адже ми й надалі прагнемо підтримувати розвиток української цивільної авіації. Кампанія жодним чином не мала на меті створити враження про (негайне) відновлення польотів до чи з України», — кажуть у компанії.
Там зазначили, що з огляду на війну в Україні та закритий повітряний простір, Wizz Air не може відновити діяльність.

Плани щодо повернення на ринок України

«Wizz Air залишається відданою українському ринку та з нетерпінням очікує можливості повернутися, щойно це стане можливим. Ми щиро сподіваємося на якнайшвидше завершення війни й на те, що зможемо відновити рейси й знову поєднати Україну з рештою Європи. Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки», — зауважив авіапервізник.
Також у Wizz Air стверджують, що прагнуть стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України, щойно це дозволять обставини.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в Instagram Wizz Air запустила рекламну кампанію з повідомленням «Україно, ми повертаємось додому». Гіперлінк у цьому оголошенні веде до форми подачі заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів щодо України;
  • у 2025 році авіакомпанія Wizz Air повідомляла, що готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню з росією. Компанія збирається відновити близько 30 маршрутів;
  • міжнародний аеропорт «Львів» вивчав можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.
За матеріалами:
suspilne.media
Wizz Air
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems