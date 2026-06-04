«єЯсла» у «Дії»: коли батьки зможуть оформити «дитячі» онлайн Сьогодні 13:46 — Особисті фінанси

Допомога єЯсла передбачена для батьків дітей від 1 до 3 років

Для батьків дітей від 1 до 3 років невдовзі стане доступною нова цифрова послуга. Подати заявку на державну допомогу «єЯсла» можна буде онлайн через застосунок «Дія», не відвідуючи державні установи.

Про це пише РБК-Україна.

Коли запрацює сервіс

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, послугу планують запустити у першій половині літа 2026 року.

Подати заяву зможуть мати, батько або законний опікун дитини віком від 1 до 3 років. Однією з обов’язкових умов є офіційне працевлаштування заявника та робота на повний робочий день на момент подання заявки.

Який розмір виплат та на що можна витратити кошти

Щомісячна допомога за програмою «єЯсла» становить 8 тис. грн на кожну дитину.

12 тис. грн на місяць. Детальніше про те, хто і як може оформити допомогу, ми Для дітей з інвалідністю передбачено підвищений розмір виплати. У такому разі застосовується коефіцієнт 1,5, а сума допомоги становитьна місяць. Детальніше про те, хто і як може оформити допомогу, ми писали тут.

Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок «Дія.Картки», яку можна буде відкрити онлайн. Використовувати гроші дозволять лише на визначені потреби дитини відповідно до переліку категорій витрат, затвердженого урядом.

лише для найманих працівників, які повертаються до роботи на повну зайнятість. Водночас ФОПи та особи, що провадять незалежну професійну діяльність (зокрема адвокати, нотаріуси, аудитори), залишаються поза межами цієї підтримки. Раніше ми повідомляли, що в Україні пропонують розширити доступ до державної допомоги «єЯсла» на фізичних осіб-підприємців та самозайнятих професіоналів. Чинна редакція закону передбачає виплату допомогиякі повертаються до роботи на повну зайнятість. Водночас ФОПи та особи, що провадять незалежну професійну діяльність (зокрема адвокати, нотаріуси, аудитори), залишаються поза межами цієї підтримки.

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