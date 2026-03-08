0 800 307 555
укр
Цільові виплати 8 тис. гривень за програмою «єЯсла»: хто має на них право та як оформити

Особисті фінанси
128
Виплати за новонародженого, джерело фото: pixabay
Від 4 березня в Україні розпочалися виплати нової «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла». Про старт нарахувань повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Мова про щомісячну допомогу у розмірі 8 тис. грн (на дитину з інвалідністю — 12 тис. грн).
Зазначимо, що призначена вона для батьків, які виходять на роботу після досягнення дитиною віку 1 року. Навіщо? Щоб підтримати родини в організації цього процесу, щоб максимально його полегшити та спростити.

Хто може отримати 8 тис. грн за програмою «єЯсла»

Щомісячну виплату на дитину після року можна оформити:
  • на матір;
  • на батька або ж на опікуна, які офіційно виходять з «декретної відпустки» на своє офіційне місце працевлаштування після того, як дитини виповняється рік.
Ці гроші не призначені для названих батьків чи батьків-вихователів, для патронатних вихователів та представників закладів, в яких виконуються функції опікунів чи піклувальників. Гроші цільові. Тобто, використовувати їх можна тільки на оплату конкретних послуг (на асистента з догляду, няню чи дитячий садочок (і державний, і приватний).

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, підтримку за програмою «єЯсла» вже встигли оформити в багатьох українських родинах, а спецрахунки для таких грошей вже можна відкривати в Ощадбанк.
Цікава ініціатива, але роботи з розвитку продовжуються. Наприклад, найближчим часом планується запуск оформлення заявок за допомоги «Дії». Поки що все робиться особисто чи за допомогою уповноваженого представника в Пенсійному фонді України (в територіальних органах).

Що слід врахувати

Фізична особа, яка планує звертатися з приводу оформлення допомоги, має приготувати:
  • заяву про призначення окремих видів державної соцдопомоги (затверджена постановою КМУ від 25.06.2025 № 765);
  • копію свідоцтва про народження;
  • витяг з наказу або ж копію розпорядження про вихід на повний робочий час на роботу. Також можна використати довідку з місця роботи з підтвердженням режиму повного робочого часу.
Довідка Finance.ua
Важливо: якщо виплата оформлюється для сім’ї з дитиною, яка має інвалідність, сума щомісячної виплати за програмою «єЯсла» становитиме не 8, а 12 тис. гривень.

Як оформити 8 тис. грн за програмою «єЯсла»

Починати треба з відкриття спеціального рахунку в Ощадбанк. Це важливо. Саме на нього надходитимуть кошти від держави.
Далі слід особисто подати заяву на отримання такої допомоги. Очікується, що скоро це можна буде робити в дистанційному форматі за допомогою Дії, але наразі лише в Пенсійному фонді.

До звернення радимо переконатися, що повністю відповідаєте умовам програми (основна — працевлаштування офіційно після досягнення дитиною 1 року), а також підготувати:
  • паспорт чи ID-картку;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ-підтвердження виходу на роботу.
Гроші надходитимуть щомісяця.
Ірина Усович
Ірина Усович
Журналіст
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомогаСоцвиплатиВиплатиДіти й гроші
