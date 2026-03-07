Вішинг-шахрайство: як не потрапити на гачок зловмисників Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

Вішинг — це вид телефонного шахрайства, коли зловмисники намагаються отримати ваші банківські реквізити, паролі або іншу конфіденційну інформацію та змусити переказати гроші на рахунки злодіїв.

Фахівці Патрульної поліції Сумської області розповідають , як захиститися від вішинг-шахрайства.

Поради, як вберегти себе від вішингу

1. Не розголошуйте конфіденційну інформацію

Не розкривайте особисті дані, якщо вам телефонують з незнайомого номера. Якщо просять надати конфіденційну інформацію — це ознака шахраїв.

Під час розмови телефоном ніколи не діліться особистою інформацією, такою як паролі або номери кредитних карток.

2. Перевіряйте контактні дані

Часто зловмисники прикидаються представниками організацій. Завжди перевіряйте контактні дані установ на офіційних сайтах або інших надійних джерел.

3. Передзвоніть за офіційним номером

Фахівці наголошують, якщо вас занепокоїв дзвінок, ви завжди можете відмовитися від відповіді і зателефонувати назад за номером з офіційного вебсайту.

