ТОП-5 схем шахраїв під час війни

Особисті фінанси
127
Фінансові шахрайства: ТОП нових схем
Фінансові шахрайства: ТОП нових схем, Фото: freepik
Під час війни шахраї маніпулюють вразливістю людей, вигадуючи нові схеми: фейкові виплати, компенсації, продажі неіснуючих генераторів тощо.
Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

ТОП-5 схем шахраїв

«Термінова допомога / компенсація»

Під виглядом державних виплат, гуманітарної допомоги чи компенсацій за зруйноване житло зловмисники просять перейти за посиланням і «підтвердити дані».
Насправді — це спроба викрасти банківські реквізити.

Фейкові служби енергетиків і газовиків

Шахраї телефонують чи надсилають SMS, повідомляючи про борги, нібито термінове відключення або підключення генератора чи опалення. Вони мають на меті отримати оплату або коди з SMS.
Експерти наголошують, справжні служби так не працюють.

Продаж генераторів, буржуйок, палива

Оголошення з привабливими цінами часто виявляються шахрайськими — після передоплати продавець зникає. Особливо небезпечно в холодні періоди та під час блекаутів.

Фейкові волонтери та збори

Шахраї маніпулюють емоціями, використовуючи фейкові фото та сторінки, закликаючи «терміново» допомогти дітям або сім’ям.

Злам акаунтів у месенджерах

Зловмисники отримують доступ до акаунту й від імені родичів або знайомих просять терміново переказати кошти. Часто пишуть уночі або під час відключень світла.
Як не втрапити у пастки шахраїв:
  • не переходьте за підозрілими посиланнями з SMS і месенджерів;
  • ніколи не повідомляйте коди, PIN чи CVV — навіть «службам»;
  • перевіряйте інформацію лише через офіційні джерела;
  • не ухвалюйте фінансові рішення у стані стресу та поспіху;
  • попереджайте рідних, особливо літніх, про такі ризики.

За 2025 рік справ щодо шахрайства в Україні поменшало на чверть

Раніше Finance.ua писав, у 2025 році в Україні зафіксували 48,8 тис. кримінальних справ за шахрайство, що на чверть менше, ніж роком раніше (65 тис. справ). Підозру вручено у кожній п’ятій справі, втім, до суду дійшло лише 18% проваджень.


Шахрайство
Розраховуйте на
