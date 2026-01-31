За 2025 рік справ щодо шахрайства в Україні поменшало на чверть — дослідження Сьогодні 10:18

На чверть поменшало справ щодо шахрайства у 2025 році, Фото: freepik

У 2025 році в Україні зафіксували 48,8 тис. кримінальних справ за шахрайство, що на чверть менше, ніж роком раніше (65 тис. справ). Підозру вручено у кожній п’ятій справі, втім, до суду дійшло лише 18% проваджень.

Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Генеральної прокуратури України.

Шахрайство повернулося до рівня 2016 року

Аналітики зазначають, актуальні показники фактично відповідають рівню 2016 року, коли в Україні фіксували трохи понад 46 тис. таких проваджень.

До 2022 року кількість нових проваджень стабільно зменшувалася з року в рік, а у 2023 році стався пік: 82 609 кримінальних справ — у середньому, майже 7 тис. щомісяця.

Кількість справ щодо шахрайства, Інфографіка: Опендатабот

Проте за останні два роки статистика знову йде на спад. Зокрема у 2025 році в середньому реєстрували близько 4 тис. справ щомісяця.

Попри зменшення кількості проваджень, підозру вручили у кожній пʼятій справі (10 456 проваджень). До суду передано ще менше — 8 758 проваджень (18%). Для порівняння, у 2024 році цей показник сягав 24%.

Де шахрайств фіксують найбільше

Найбільшу кількість справ щодо шахрайства зафіксували у столиці — 6 825. Далі у антирейтингу — Дніпропетровська та Харківська області із 4 844 та 3 677 справами відповідно.

Кількість справ щодо шахрайства у 2025 році, Інфографіка: Опендатабот

В «Опендатабот» додають, майже по всій країні кількість нових проваджень зменшилася.

Єдиним регіоном, де зафіксували зростання, стала Хмельницька область (+2,7% за рік).

Найбільш відчутне покращення ситуації спостерігається на Миколаївщині, де кількість нових справ скоротилася майже вдвічі, а також у Чернівецькій області (−39%).

