За 2025 рік справ щодо шахрайства в Україні поменшало на чверть — дослідження
У 2025 році в Україні зафіксували 48,8 тис. кримінальних справ за шахрайство, що на чверть менше, ніж роком раніше (65 тис. справ). Підозру вручено у кожній п’ятій справі, втім, до суду дійшло лише 18% проваджень.
Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Генеральної прокуратури України.
Шахрайство повернулося до рівня 2016 року
Аналітики зазначають, актуальні показники фактично відповідають рівню 2016 року, коли в Україні фіксували трохи понад 46 тис. таких проваджень.
До 2022 року кількість нових проваджень стабільно зменшувалася з року в рік, а у 2023 році стався пік: 82 609 кримінальних справ — у середньому, майже 7 тис. щомісяця.
Проте за останні два роки статистика знову йде на спад. Зокрема у 2025 році в середньому реєстрували близько 4 тис. справ щомісяця.
Попри зменшення кількості проваджень, підозру вручили у кожній пʼятій справі (10 456 проваджень). До суду передано ще менше — 8 758 проваджень (18%). Для порівняння, у 2024 році цей показник сягав 24%.
Де шахрайств фіксують найбільше
Найбільшу кількість справ щодо шахрайства зафіксували у столиці — 6 825. Далі у антирейтингу — Дніпропетровська та Харківська області із 4 844 та 3 677 справами відповідно.
В «Опендатабот» додають, майже по всій країні кількість нових проваджень зменшилася.
Єдиним регіоном, де зафіксували зростання, стала Хмельницька область (+2,7% за рік).
Найбільш відчутне покращення ситуації спостерігається на Миколаївщині, де кількість нових справ скоротилася майже вдвічі, а також у Чернівецькій області (−39%).
Поділитися новиною
Також за темою
У США розпочався частковий шатдаун
Колективні інвестиції в нерухомість: чи можна на цьому заробити?
За 2025 рік справ щодо шахрайства в Україні поменшало на чверть — дослідження
Україна зберегла рівень макрофінансової стабільності попри війну — Гетманцев
Чого чекати від курсу долара та євро в лютому
«Скринінг здоровʼя 40+»: від сьогодні українці отримають запрошення в «Дії»