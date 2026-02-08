Який дохід мають водії таксі в Україні Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

37 500 грн - середня зарплата таксиста в Україні

За даними сервісу пошуку роботи Work.ua, щомісячна середня зарплата водія таксі в Україні становить 37 500 грн, що на 15% більше, ніж торік.

На який дохід можуть розраховувати таксисти в Україні розповідає Новини.Live.

У яких містах найвищі зарплати

Найбільше таксисти заробляють у Києві — близько 45 тис. грн на місяць готові платити водіям Bolt, Uklon, Uber та інших компаній (+27% за рік).

На другому місці Одеса — у середньому 42 тис. грн (+11%), далі Львів — 40 тис. грн (+21%) та Дніпро — 37 тис. грн (+21%).

Умови роботи

Більшість компаній готові наймати водіїв із мінімальним досвідом, навчати їх та покривати витрати на обслуговування, мийку та ремонт авто. Також пропонуються бонуси та високий відсоток від каси.

Попит на водіїв таксі загалом по країні знизився — зараз на сервісі пошуку роботи доступно на 12% пропозицій більше, ніж наприкінці січня минулого року.

Раніше Finance.ua писав , що у 2025 році медіанна зарплата в Україні зросла до 25 000 грн, а зміни в оплаті праці відчули різні категорії населення. Через дефіцит кадрів роботодавці стали більш гнучкими та готові наймати представників різних верств населення.

