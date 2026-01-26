Ринок праці 2025: скільки заробляють вразливі верстви населення Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Працівник компанії на інвалідному візку

У 2025 році медіанна зарплата в Україні зросла до 25 000 грн, а зміни в оплаті праці відчули різні категорії населення. Через дефіцит кадрів роботодавці стали більш гнучкими та готові наймати представників різних верств населення.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.

Особливо помітне підвищення медіанних зарплат зафіксоване для соціально-вразливих верств населення. Приріст у регіонах коливався від +5% до +48% для окремих категорій.

Соціально-вразливі верстви

Найвищі зарплати для таких груп пропонуються у Київській області, а також на заході України: у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Медіанні зарплати зростали паралельно із запитом роботодавців на працівників із цих категорій. У 2025 році 39% опитаних компаній зазначили, що мають у штаті осіб з інвалідністю (проти 26% у 2024), до 32% фіксували зростання кількості співробітників старшого віку, а до 29% — кандидатів зі статусом УБД.

Зарплати пенсіонерів, business.olx.ua

40% опитаних під час пошуку роботи не відчували дискримінації. Найпоширенішою формою залишалася вікова дискримінація серед людей старшого віку. Дискримінація за статтю частіше траплялася серед жінок, а за віком — серед кандидатів 25−34 років. Інші форми — дискримінація за станом здоров’я або сімейним станом.

Зарплати людей з інвалідністю, business.olx.ua

Серед бар’єрів під час працевлаштування найчастіше зазначали відсутність адаптованих робочих місць, упередження з боку роботодавців та відсутність гнучкого графіка.

Найбільше зіштовхуються з цими перешкодами українці віком 46−60 років, особи з інвалідністю, пенсіонери та ветерани.

Зарплата кандидатів у декреті, business.olx.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що внаслідок кадрової кризи роботодавці в Україні дедалі активніше залучають до роботи жінок, людей з інвалідністю та осіб пенсійного віку. Найбільшу кількість відповідних пропозицій та найвищі темпи зростання зафіксували у сферах готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики та телекомунікацій.

