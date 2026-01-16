Кадрова криза: роботодавці масово відкривають вакансії для людей з інвалідністю та пенсіонерів
Унаслідок кадрової кризи роботодавці в Україні дедалі активніше залучають до роботи жінок, людей з інвалідністю та осіб пенсійного віку. Найбільшу кількість відповідних пропозицій та найвищі темпи зростання зафіксували у сферах готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики та телекомунікацій.
Про це свідчать дані аналітики OLX Робота.
Кадрова криза у 2025 році суттєво вплинула на структуру вакансій в Україні. Роботодавці значно розширили перелік посад, відкритих для людей з інвалідністю, кандидатів у декреті та осіб пенсійного віку.
Найдинамічніше зростання зафіксували на робітничих і сервісних посадах, де кількість пропозицій у деяких випадках зросла в десятки разів. Паралельно на низці позицій помітно підвищилися й медіанні зарплати подекуди на 40−80%.
Робота для людей з інвалідністю
За рік істотно зросла кількість вакансій, відкритих для кандидатів з інвалідністю.
Найбільшу динаміку зафіксували на посаді комплектувальника у категорії виробництва та робітничих спеціальностей: кількість оголошень від роботодавців збільшилася майже у 16 разів.
У 12 разів зросла кількість вакансій на посаду помічника кухаря у готельно-ресторанному бізнесі.
Найбільше вакансій для людей з інвалідністю роботодавці пропонують на такі професії:
- кухар — зростання кількості оголошень на 93%;
- пекар — на 47%;
- пакувальник — на 40%;
- водій — на 28%;
- продавець — на 25%.
Зростання зафіксували й у рівні медіанних зарплат. Серед посад із найбільшою динамікою:
- фасадник — +56%, до 62,5 тис. грн;
- помічник кухаря — +56%, до 20 тис. грн;
- тракторист — +55%, до 35 тис. грн;
- менеджер з продажу — +54%, до 30 тис. грн;
- кухар — +47%, до 31,5 тис. грн;
- мерчандайзер — +47%, до 24,5 тис. грн.
Робота для кандидатів у декреті
Схожу тенденцію спостерігають і серед вакансій, що підходять кандидатам у декреті.
Найбільше таких пропозицій додалося на посаді комплектувальника: якщо у січні 2025 року їх було лише кілька, то станом на листопад кількість перевищила сотню.
Втричі більше вакансій зафіксували також для різноробочих у категорії будівництва та облицювальних робіт.
Читайте також
Помітне зростання кількості оголошень зафіксували для таких посад:
- пекар — +129% порівняно з початком року;
- менеджер по роботі з клієнтами — +111%;
- кухар — +86%;
- продавець — +43%.
Медіанні зарплати також зросли на низці позицій. Зокрема, для операторів чату в категорії кол-центрів і телекомунікацій показник збільшився на 82% — до 15,5 тис. грн у листопаді 2025 року. У категорії краси та фітнесу, в розділі «Інше», медіанна зарплата зросла на 66% — до 16,6 тис. грн. Йдеться про вакансії перукарів, майстрів манікюру, адміністраторів салонів краси, масажистів.
Робота для людей пенсійного віку
Рекордне зростання кількості вакансій, відкритих для людей пенсійного віку, також зафіксували на посаді комплектувальника: у листопаді 2025 року кількість відповідних пропозицій перевищила 100.
Майже утричі збільшилася кількість вакансій для помічників кухарів і операторів кол-центрів.
Найбільше вакансій для пенсіонерів роботодавці пропонують на такі посади:
- пекар — приріст на 104%;
- кухар — на 79%;
- різноробочий на будівництві — на 74%;
- вантажник — на 46%;
- продавець — на 37%;
- водій у категорії логістики та доставки — на 28%;
- охоронець — на 26%;
- швачка — на 20%.
Зростання зафіксували й у рівні медіанних зарплат для кандидатів пенсійного віку.
Зокрема, на посаді диспетчера показник зріс на 73% і у листопаді 2025 року становив 19,5 тис. грн. Для мийників на СТО та автомийках медіанна зарплата зросла на 64% — до 28,8 тис. грн, для пекарів — на 63%, до 35,1 тис. грн, для промоутерів — на 54%, до 10 тис. грн. Оператори кол-центрів отримують медіанну зарплату 18,5 тис. грн, що на 48% більше, ніж на початку року.
Поділитися новиною
Також за темою
У Польщі змінять правила подачі заяви на 800 Плюс
Кадрова криза: роботодавці масово відкривають вакансії для людей з інвалідністю та пенсіонерів
Що дозволять українцям у комендантську годину
«Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників
ІТ-ФОПів в Україні поменшало: експерти назвали причини (інфографіка)
Гетманцев назвав реальний рівень середньої зарплати в Україні