0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу

Особисті фінанси
74
Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу
Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу
Дистанційна робота давно перестала бути тимчасовим трендом і стала повноцінною альтернативою офісу. Вона дозволяє працювати з будь-якого міста, економити час на дорогу та водночас отримувати конкурентну оплату.
Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою віддалених вакансій, які дають змогу стабільно заробляти, не виходячи з дому.

Програміст BAS в «Япіко»

📍 Харків/віддалено
Українська мережа ресторанів та доставки їжі запрошує в команду фахівця, який має:
  • вищу освіту у сфері інформаційних технологій або комп’ютерних наук;
  • мінімум 3 роки досвіду роботи з платформою 1С: Підприємство 8. x (конфігурування, розробка, інтеграція);
  • досвід роботи з базами даних, SQL, вебтехнологіями та інтеграцією через API;
Майбутній працівник має розуміти принципи товарного обліку та управління, а також розбиратися у незнайомому програмному коді.
Серед додаткових переваг для охочих зайняти позицію: корпоративні знижки на суші та піцу, 5% кешбек у магазинах Comfy, 10% знижка в медичних центрах «ОН Клінік», знижка на послуги психолога для співробітників та членів їхніх родин, а також подарунки до свят та особистих подій.

Strategist у Razom Group

📍 Київ/гібридний формат роботи
Міжнародний рекламно-комунікаційний холдинг нового покоління в Україні дарує шанс потрапити в команду, якщо:
  • розумієте принципи стратегічного та тактичного медіапланування і вмієте працювати з медіастратегіями та медіапланами;
  • орієнтуєтеся в медійних KPI, трендах, платформах, інструментах і форматах;
  • вмієте критично оцінювати медіапропозиції та аргументовано формувати рекомендації;
  • впевнено працюєте з даними та вмієте створювати структурні презентації у Excel та PowerPoint.
У вакансії зазначено, що досвід саме на позиції стратега буде перевагою, але не є обов’язковим.
Читайте також

Junior Marketing Specialist у Pharmbills

📍 Віддалено
Роботодавцем є американська аутстафінгова компанія, яка підбирає та віддалено надає талановитих фахівців (часто з України) для роботи в американських компаніях у сферах охорони здоров’я, фінансів, нерухомості та IT, допомагаючи їм співпрацювати з клієнтами зі США.
Як зазначається у вакансії, очікування від претендентів на роль є такими:
  • досвід роботи з Apollo, Clay, LinkedIn Sales Navigator або подібними sales intelligence-інструментами;
  • впевнене володіння Excel або Google Sheets (зведені таблиці, формули, VLOOKUP/XLOOKUP, валідація даних);
  • комфорт у виконанні монотонних і точних завдань, дисципліна в дотриманні процесів; data hygiene — сильна сторона;
  • розуміння інструментів email-кампаній і базових CRM-процесів (сегментація, теги, handoff);
  • письмова та усна англійська мова (B2+), здатність до чіткої комунікації з міжнародними командами.

Фахівець служби підтримки (голосова лінія) в «aбанк»

📍 Віддалено
Комерційний банк пропонує долучитися до команди. Майбутній працівник може розраховувати на:
  • офіційне працевлаштування та соціальний пакет;
  • оплачуване навчання з професійним тренером (триватиме 3 тижні, пн-пт 09:00—18:00);
  • підтримку наставника у перший місяць роботи;
  • корпоративний коучинг за запитом;
  • матеріальну допомогу у скрутній ситуації.
Читайте також

PR-менеджер у Fozzy Group

📍 Віддалено/або офіс у Києві
Одна з найбільших торгово-промислових груп України запрошує у PR-команду фахівця з:
  • вищою освітою у сфері комунікацій, маркетингу або журналістики;
  • досвідом роботи від 3 років у PR або корпоративних комунікаціях;
  • вмінням писати сильні тексти для різних аудиторій;
  • розумінням медіаринку та принципів роботи зі ЗМІ.
Працедавець зауважує, що наявність досвіду роботи в комунікаційній агенції розглядатиметься як перевага.

Менеджер з ремонту рекламних конструкцій у Sribna Kraina

📍Віддалено
Український ювелірний бренд зазначає такі основні обов’язки на посаді:
  • обробка заявок на ремонт рекламних конструкцій;
  • обробка запитів від торгових точок щодо встановлення додаткових рекламних конструкцій;
  • організація ремонту рекламних конструкцій на торгових точках;
  • взаємодія з підрядними організаціями (пошук, організація робіт, контроль виконання);
  • робота з кошторисами та розрахунками.

Business Analyst в «Укргазбанк»

📍 Віддалено або в офісі
Банк шукає фахівця, який:
  • вміє визначати та формалізувати бізнес-вимоги;
  • здатний ефективно управляти очікуваннями стейкхолдерів;
  • має досвід збору й аналізу вимог;
  • вміє проєктувати та описувати бізнес-процеси;
  • має значний досвід написання технічної документації;
  • розуміє процеси розробки програмного забезпечення.
Можете розраховувати на: матеріальну підтримку у складних життєвих ситуаціях, медичне страхування, а також навчання та професійний розвиток для кожного співробітника.

Начальник сектору розробки ПЗ (кадровий облік та розрахунок заробітної плати) в «АТБ-маркет»

📍 Віддалено або гібридний формат
Українська мережа продуктових супермаркетів формату «дискаунтер» шукає працівника. На що звертають увагу під час відбору кандидатів:
  • досвід роботи у великих системних компаніях на аналогічній посаді; також розглядаються кандидати з досвідом роботи на позиції головного бухгалтера;
  • успішний досвід управління командою чисельністю від 10 осіб;
  • досвід ефективної взаємодії не лише із замовниками, а й з іншими підрозділами компанії, зокрема з IT-командами (архітектори, аналітики, розробники, тестувальники тощо);
  • досвід роботи в проєктних командах та, бажано, знання базових принципів управління проєктами.
Компанія пропонує працевлаштування на умовах гіг-контракту або в штат. Передбачена можливість бронювання.

Програміст BAS у Suziria Group

📍 Віддалено
Національний виробник товарів для тварин у вакансії окреслив таку зону відповідальності майбутнього працівника:
  • налаштування та адміністрування стандартних та нестандартних конфігурацій на базі BAS;
  • розробка конфігурацій, підсистем, модулів, об’єктів метаданих під завдання замовника;
  • написання/модифікація програмного коду відповідно до стандартів кодування;
  • написання/модифікація програмного коду відповідно до стандартів кодування.
Розглядаються кандидати з вищою освітою, досвідом роботи від 3 років та знанням різних конфігурацій.

Керівник напряму дистанційного навчання та розвитку у «Цифрове видавництво Експертус»

📍 Гібридний формат роботи
Український видавець програмних продуктів та спеціалізованих видань очікує від претендентів на посаду:
  • 3+ роки досвіду в побудові систем дистанційного або корпоративного навчання;
  • практичний досвід впровадження LMS-систем (Collaborator, Moodle, TalentLMS, iSpring, Teachbase тощо);
  • досвід розробки онлайн-курсів та SCORM-контенту (Articulate Rise/Storyline, iSpring Suite, Canva, AI-платформи);
  • досвід проєктування онбордингу, формування навчальних траєкторій;
  • досвід побудови системи оцінки персоналу (за результатами навчання/атестації).
Раніше ми повідомляли, що у сезонних вакансіях на ринку праці медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems