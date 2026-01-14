Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу
Дистанційна робота давно перестала бути тимчасовим трендом і стала повноцінною альтернативою офісу. Вона дозволяє працювати з будь-якого міста, економити час на дорогу та водночас отримувати конкурентну оплату.
Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою віддалених вакансій, які дають змогу стабільно заробляти, не виходячи з дому.
Програміст BAS в «Япіко»
📍 Харків/віддалено
Українська мережа ресторанів та доставки їжі запрошує в команду фахівця, який має:
- вищу освіту у сфері інформаційних технологій або комп’ютерних наук;
- мінімум 3 роки досвіду роботи з платформою 1С: Підприємство 8. x (конфігурування, розробка, інтеграція);
- досвід роботи з базами даних, SQL, вебтехнологіями та інтеграцією через API;
Майбутній працівник має розуміти принципи товарного обліку та управління, а також розбиратися у незнайомому програмному коді.
Серед додаткових переваг для охочих зайняти позицію: корпоративні знижки на суші та піцу, 5% кешбек у магазинах Comfy, 10% знижка в медичних центрах «ОН Клінік», знижка на послуги психолога для співробітників та членів їхніх родин, а також подарунки до свят та особистих подій.
Strategist у Razom Group
📍 Київ/гібридний формат роботи
Міжнародний рекламно-комунікаційний холдинг нового покоління в Україні дарує шанс потрапити в команду, якщо:
- розумієте принципи стратегічного та тактичного медіапланування і вмієте працювати з медіастратегіями та медіапланами;
- орієнтуєтеся в медійних KPI, трендах, платформах, інструментах і форматах;
- вмієте критично оцінювати медіапропозиції та аргументовано формувати рекомендації;
- впевнено працюєте з даними та вмієте створювати структурні презентації у Excel та PowerPoint.
У вакансії зазначено, що досвід саме на позиції стратега буде перевагою, але не є обов’язковим.
Junior Marketing Specialist у Pharmbills
📍 Віддалено
Роботодавцем є американська аутстафінгова компанія, яка підбирає та віддалено надає талановитих фахівців (часто з України) для роботи в американських компаніях у сферах охорони здоров’я, фінансів, нерухомості та IT, допомагаючи їм співпрацювати з клієнтами зі США.
Як зазначається у вакансії, очікування від претендентів на роль є такими:
- досвід роботи з Apollo, Clay, LinkedIn Sales Navigator або подібними sales intelligence-інструментами;
- впевнене володіння Excel або Google Sheets (зведені таблиці, формули, VLOOKUP/XLOOKUP, валідація даних);
- комфорт у виконанні монотонних і точних завдань, дисципліна в дотриманні процесів; data hygiene — сильна сторона;
- розуміння інструментів email-кампаній і базових CRM-процесів (сегментація, теги, handoff);
- письмова та усна англійська мова (B2+), здатність до чіткої комунікації з міжнародними командами.
Фахівець служби підтримки (голосова лінія) в «aбанк»
📍 Віддалено
Комерційний банк пропонує долучитися до команди. Майбутній працівник може розраховувати на:
- офіційне працевлаштування та соціальний пакет;
- оплачуване навчання з професійним тренером (триватиме 3 тижні, пн-пт
09:00—18:00);
- підтримку наставника у перший місяць роботи;
- корпоративний коучинг за запитом;
- матеріальну допомогу у скрутній ситуації.
PR-менеджер у Fozzy Group
📍 Віддалено/або офіс у Києві
Одна з найбільших торгово-промислових груп України запрошує у PR-команду фахівця з:
- вищою освітою у сфері комунікацій, маркетингу або журналістики;
- досвідом роботи від 3 років у PR або корпоративних комунікаціях;
- вмінням писати сильні тексти для різних аудиторій;
- розумінням медіаринку та принципів роботи зі ЗМІ.
Працедавець зауважує, що наявність досвіду роботи в комунікаційній агенції розглядатиметься як перевага.
Менеджер з ремонту рекламних конструкцій у Sribna Kraina
📍Віддалено
Український ювелірний бренд зазначає такі основні обов’язки на посаді:
- обробка заявок на ремонт рекламних конструкцій;
- обробка запитів від торгових точок щодо встановлення додаткових рекламних конструкцій;
- організація ремонту рекламних конструкцій на торгових точках;
- взаємодія з підрядними організаціями (пошук, організація робіт, контроль виконання);
- робота з кошторисами та розрахунками.
Business Analyst в «Укргазбанк»
📍 Віддалено або в офісі
Банк шукає фахівця, який:
- вміє визначати та формалізувати бізнес-вимоги;
- здатний ефективно управляти очікуваннями стейкхолдерів;
- має досвід збору й аналізу вимог;
- вміє проєктувати та описувати бізнес-процеси;
- має значний досвід написання технічної документації;
- розуміє процеси розробки програмного забезпечення.
Можете розраховувати на: матеріальну підтримку у складних життєвих ситуаціях, медичне страхування, а також навчання та професійний розвиток для кожного співробітника.
Начальник сектору розробки ПЗ (кадровий облік та розрахунок заробітної плати) в «АТБ-маркет»
📍 Віддалено або гібридний формат
Українська мережа продуктових супермаркетів формату «дискаунтер» шукає працівника. На що звертають увагу під час відбору кандидатів:
- досвід роботи у великих системних компаніях на аналогічній посаді; також розглядаються кандидати з досвідом роботи на позиції головного бухгалтера;
- успішний досвід управління командою чисельністю від 10 осіб;
- досвід ефективної взаємодії не лише із замовниками, а й з іншими підрозділами компанії, зокрема з IT-командами (архітектори, аналітики, розробники, тестувальники тощо);
- досвід роботи в проєктних командах та, бажано, знання базових принципів управління проєктами.
Компанія пропонує працевлаштування на умовах гіг-контракту або в штат. Передбачена можливість бронювання.
Програміст BAS у Suziria Group
📍 Віддалено
Національний виробник товарів для тварин у вакансії окреслив таку зону відповідальності майбутнього працівника:
- налаштування та адміністрування стандартних та нестандартних конфігурацій на базі BAS;
- розробка конфігурацій, підсистем, модулів, об’єктів метаданих під завдання замовника;
- написання/модифікація програмного коду відповідно до стандартів кодування;
- написання/модифікація програмного коду відповідно до стандартів кодування.
Розглядаються кандидати з вищою освітою, досвідом роботи від 3 років та знанням різних конфігурацій.
Керівник напряму дистанційного навчання та розвитку у «Цифрове видавництво Експертус»
📍 Гібридний формат роботи
Український видавець програмних продуктів та спеціалізованих видань очікує від претендентів на посаду:
- 3+ роки досвіду в побудові систем дистанційного або корпоративного навчання;
- практичний досвід впровадження LMS-систем (Collaborator, Moodle, TalentLMS, iSpring, Teachbase тощо);
- досвід розробки онлайн-курсів та SCORM-контенту (Articulate Rise/Storyline, iSpring Suite, Canva, AI-платформи);
- досвід проєктування онбордингу, формування навчальних траєкторій;
- досвід побудови системи оцінки персоналу (за результатами навчання/атестації).
Раніше ми повідомляли, що у сезонних вакансіях на ринку праці медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень.
