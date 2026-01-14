Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу

Дистанційна робота давно перестала бути тимчасовим трендом і стала повноцінною альтернативою офісу. Вона дозволяє працювати з будь-якого міста, економити час на дорогу та водночас отримувати конкурентну оплату.

Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою віддалених вакансій, які дають змогу стабільно заробляти, не виходячи з дому.

Програміст BAS в «Япіко»

📍 Харків/віддалено

Українська мережа ресторанів та доставки їжі запрошує в команду фахівця , який має:

вищу освіту у сфері інформаційних технологій або комп’ютерних наук;

мінімум 3 роки досвіду роботи з платформою 1С: Підприємство 8. x (конфігурування, розробка, інтеграція);

досвід роботи з базами даних, SQL, вебтехнологіями та інтеграцією через API;

Майбутній працівник має розуміти принципи товарного обліку та управління, а також розбиратися у незнайомому програмному коді.

Серед додаткових переваг для охочих зайняти позицію: корпоративні знижки на суші та піцу, 5% кешбек у магазинах Comfy, 10% знижка в медичних центрах «ОН Клінік», знижка на послуги психолога для співробітників та членів їхніх родин, а також подарунки до свят та особистих подій.

Strategist у Razom Group

📍 Київ/гібридний формат роботи

Міжнародний рекламно-комунікаційний холдинг нового покоління в Україні дарує шанс потрапити в команду , якщо:

розумієте принципи стратегічного та тактичного медіапланування і вмієте працювати з медіастратегіями та медіапланами;

орієнтуєтеся в медійних KPI, трендах, платформах, інструментах і форматах;

вмієте критично оцінювати медіапропозиції та аргументовано формувати рекомендації;

впевнено працюєте з даними та вмієте створювати структурні презентації у Excel та PowerPoint.

У вакансії зазначено, що досвід саме на позиції стратега буде перевагою, але не є обов’язковим.

Junior Marketing Specialist у Pharmbills

📍 Віддалено

Роботодавцем є американська аутстафінгова компанія, яка підбирає та віддалено надає талановитих фахівців (часто з України) для роботи в американських компаніях у сферах охорони здоров’я, фінансів, нерухомості та IT, допомагаючи їм співпрацювати з клієнтами зі США.

Як зазначається у вакансії , очікування від претендентів на роль є такими:

досвід роботи з Apollo, Clay, LinkedIn Sales Navigator або подібними sales intelligence-інструментами;

впевнене володіння Excel або Google Sheets (зведені таблиці, формули, VLOOKUP/XLOOKUP, валідація даних);

комфорт у виконанні монотонних і точних завдань, дисципліна в дотриманні процесів; data hygiene — сильна сторона;

розуміння інструментів email-кампаній і базових CRM-процесів (сегментація, теги, handoff);

письмова та усна англійська мова (B2+), здатність до чіткої комунікації з міжнародними командами.

Фахівець служби підтримки (голосова лінія) в «aбанк»

📍 Віддалено

Комерційний банк пропонує долучитися до команди . Майбутній працівник може розраховувати на:

офіційне працевлаштування та соціальний пакет;

оплачуване навчання з професійним тренером (триватиме 3 тижні, пн-пт 09:00—18:00 );

); підтримку наставника у перший місяць роботи;

корпоративний коучинг за запитом;

матеріальну допомогу у скрутній ситуації.

PR-менеджер у Fozzy Group

📍 Віддалено/або офіс у Києві

Одна з найбільших торгово-промислових груп України запрошує у PR-команду фахівця з:

вищою освітою у сфері комунікацій, маркетингу або журналістики;

досвідом роботи від 3 років у PR або корпоративних комунікаціях;

вмінням писати сильні тексти для різних аудиторій;

розумінням медіаринку та принципів роботи зі ЗМІ.

Працедавець зауважує, що наявність досвіду роботи в комунікаційній агенції розглядатиметься як перевага.

Менеджер з ремонту рекламних конструкцій у Sribna Kraina

📍Віддалено

обробка заявок на ремонт рекламних конструкцій;

обробка запитів від торгових точок щодо встановлення додаткових рекламних конструкцій;

організація ремонту рекламних конструкцій на торгових точках;

взаємодія з підрядними організаціями (пошук, організація робіт, контроль виконання);

робота з кошторисами та розрахунками.

Business Analyst в «Укргазбанк»

📍 Віддалено або в офісі

вміє визначати та формалізувати бізнес-вимоги;

здатний ефективно управляти очікуваннями стейкхолдерів;

має досвід збору й аналізу вимог;

вміє проєктувати та описувати бізнес-процеси;

має значний досвід написання технічної документації;

розуміє процеси розробки програмного забезпечення.

Можете розраховувати на: матеріальну підтримку у складних життєвих ситуаціях, медичне страхування, а також навчання та професійний розвиток для кожного співробітника.

Начальник сектору розробки ПЗ (кадровий облік та розрахунок заробітної плати) в «АТБ-маркет»

📍 Віддалено або гібридний формат

Українська мережа продуктових супермаркетів формату «дискаунтер» шукає працівника . На що звертають увагу під час відбору кандидатів:

досвід роботи у великих системних компаніях на аналогічній посаді; також розглядаються кандидати з досвідом роботи на позиції головного бухгалтера;

успішний досвід управління командою чисельністю від 10 осіб;

досвід ефективної взаємодії не лише із замовниками, а й з іншими підрозділами компанії, зокрема з IT-командами (архітектори, аналітики, розробники, тестувальники тощо);

досвід роботи в проєктних командах та, бажано, знання базових принципів управління проєктами.

Компанія пропонує працевлаштування на умовах гіг-контракту або в штат. Передбачена можливість бронювання.

Програміст BAS у Suziria Group

📍 Віддалено

налаштування та адміністрування стандартних та нестандартних конфігурацій на базі BAS;

розробка конфігурацій, підсистем, модулів, об’єктів метаданих під завдання замовника;

написання/модифікація програмного коду відповідно до стандартів кодування;

Розглядаються кандидати з вищою освітою, досвідом роботи від 3 років та знанням різних конфігурацій.

Керівник напряму дистанційного навчання та розвитку у «Цифрове видавництво Експертус»

📍 Гібридний формат роботи

Український видавець програмних продуктів та спеціалізованих видань очікує від претендентів на посаду:

3+ роки досвіду в побудові систем дистанційного або корпоративного навчання;

практичний досвід впровадження LMS-систем (Collaborator, Moodle, TalentLMS, iSpring, Teachbase тощо);

досвід розробки онлайн-курсів та SCORM-контенту (Articulate Rise/Storyline, iSpring Suite, Canva, AI-платформи);

досвід проєктування онбордингу, формування навчальних траєкторій;

досвід побудови системи оцінки персоналу (за результатами навчання/атестації).

Раніше ми повідомляли , що у сезонних вакансіях на ринку праці медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень.

