Сезонні вакансії в Україні: де заробити до 65 тис. грн

Сезонні вакансії в Україні: де заробити до 65 тис. грн

Сезонний ринок праці напередодні зимового сезону формували переважно вакансії з категорій будівництва, виробництва, торгівлі, логістики, а також пропозиції з категорії «Початок кар’єри/студенти», які часто передбачають часткову зайнятість та відсутність вимог до досвіду.

Тут медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень.

Про це свідчить аналітика порталу OLX Робота , пише УНІАН.

Хто лідирує

За кількістю вакансій лідер — різноробочий у категорії «Будівництво/облицювальні роботи» — 828 оголошень, медіанна зарплата — 23,9 тис. грн.

Друге місце — вакансії з категорії «Початок кар’єри/студенти» — 460 оголошень із найбільшою кількістю відгуків, зарплата — 10 тис. грн.

Третє місце — будівельники з категорії «Будівництво/облицювальні роботи» — 312 вакансій, зарплата — 42,5 тис. грн.

У категорії «Виробництво/робітничі спеціальності» найбільша активність фіксується за вакансіями з узагальненої підкатегорії «інше» — 244 оголошення, зарплата — 18,5 тис. грн.

Ця підкатегорія включає у себе вакансії фасувальників на виробництво, робочих на склад, заправників, сортувальників, фасувальників та інші допоміжні робітничі професії.

У категорії «Торгівля/продажі» найпопулярнішими є продавці — 94 оголошення, зарплата — 24,3 тис. грн.

У категорії «Логістика/доставка» найбільше оголошень мають водії — 66 вакансій, зарплата — 30 тис. грн.

У категорії «Будівництво/облицювальні роботи» серед сезонних вакансій також фіксується попит на:

монтажників — 70 вакансій, зарплата по медіані ринку — 40 тис. грн;

фасадників — 36 вакансій, зарплатня — 65 тис. грн;

малярів — 24 вакансії із зарплатнею понад 36 тис. грн.

Нагадаємо , брак робочої сили в Україні поступово зменшується, однак все одно залишається значним, що підтримує зростання заробітних плат як у номінальному, так і в реальному вимірі.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

Річне зростання пропозиції праці продовжує випереджати попит, що сприяє скороченню дефіциту кадрів. Водночас кадрові проблеми залишаються одним із ключових викликів для бізнесу.

Водночас якщо ви давно замислюєтеся над переходо м на іншу роботу, підвищенням або повною зміною професійного вектора, саме січень дає вам максимальні шанси на успіх. Чому так відбувається і як скористатися цим періодом максимально ефективно, розповідають фахівці budni.robota.ua.

